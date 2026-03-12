Así será el supermercado del futuro: "Hiperpersonalizado, con las personas en el centro y con IA física en tienda"

"El supermercado del futuro será un ecosistema de servicios personalizados, sostenibles y humanos, lo estamos construyendo hoy, con la mirada puesta en las personas". Esta es la definición que plantea Consum en un contexto de digitalización y cambio constante de tendencias.

Sobre esta base, establecer los pilares del supermercado del futuro, se ha desarrollado el XIII Encuentro #DecirHaciendo, el cual ha reunido a cuatro ponentes del sector del retail para hablar del futuro de la distribución.

Bajo el lema 'Hablemos claro del supermercado del futuro', han desarrollado el debate Pablo de la Rica, Retail & Foodservice manager en AECOC y Elena Izquierdo, socia responsable del sector Retail dentro de Monitor Deloitte.

Junto a ellos, también han participado Luis González, socio responsable de Technology & Transformation en el área de IA para Consumo en Deloitte y Nuria Enríquez, ejecutiva de Transformación Digital de Consum.

"El futuro tendrá las personas en el centro, la tienda será el lugar que acompañe y esté en su día a día", ha asegurado Enríquez.

Junto con el cuidado del cliente, la experiencia es otro de los pilares del supermercado del futuro, como lo muestran las tendencias en constante evolución que han apuntado el resto de ponentes.

Pero, por encima de todo, hay cosas que se mantienen. "El cliente nos va a pedir sostenibilidad en supermercados, compromiso social y medioambiental, transparencia,... Nos va a pedir que seamos facilitadores de procesos", ha destacado Enríquez.

En este sentido, la ejecutiva de Transformación Digital de Consum ha detallado algunas de las acciones que están estudiando desde la Cooperativa para evolucionar los supermercados con el foco especialmente puesto sobre la venta online y las tecnologías.

"Estamos explorando que la venta sea todavía más digital que ahora para poder ofrecer más información al consumidor. Hay oportunidades en el autoservicio completo, hemos visto experiencias como Amazon que a futuro tendremos que trabajar", ha destacado Enríquez.

De esta manera, la Inteligencia Artificial será fundamental en el desarrollo de esta propuesta comercial. González ha apuntado, ante las preguntas de los asistentes, que será posible construir un menú o lista de deseos que guíe al cliente en el supermercado gracias a esa herramienta.

Ponentes en el encuentro de Consum. EE

"Igual el año que viene ya estamos en esto", ha especulado Enríquez con que esta herramienta tecnológica llegue a los supermercados Consum en un futuro próximo.

Tendencias en consumidores

De cara a perfilar cómo será el supermercado del futuro y la dirección que tomará el sector de la distribución, los expertos coinciden en la relevancia de las tendencias de los consumidores y en cómo estas varían de manera mucho más veloz que años atrás.

"Nos encontramos en un momento en el que es muy complejo interpretar lo que nos dice el consumidor", ha apuntado Pablo de la Rica. En este sentido, el directivo de AECOC ha detallado que en la actualidad el sector es consciente de que "la forma de comprar ha cambiado".

A día de hoy, se trata de un mercado en crecimiento ante el aumento demográfico en el que hay poca concentración y en el que tienen gran influencia la pérdida de poder adquisitivo del cliente, la aparición de nuevos competidores y otros factores como la polarización política.

Todo ello provoca que no sea posible conocer los patrones de consumo de la población, especialmente de los más jóvenes. "Los patrones de consumo, que antes estaban perfectamente parametrizados, ni siquiera los ingresos te dan ninguna pista ahora", apuntó Izquierdo.

Para de la Rica, el gran reto del sector es responder a un consumidor "cada vez más exigente, informado y empoderado".