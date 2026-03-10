Llorca anuncia una línea de ayudas para la consolidación de las empresas de la Comunitat Valenciana en EEUU

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una nueva línea de ayudas para la consolidación de compañías de la Comunitat Valenciana en Estados Unidos que incluirá los gastos de gestión de trámites legales o administrativos de pymes y grandes empresas ante las autoridades norteamericanas.

Al respecto, ha explicado que estas ayudas contribuirán también a sufragar costes relativos a la participación en ferias, acciones de marketing, contratación de personal y consultoría estratégica.

Así, lo ha señalado en la entrega de los premios Forinvest, enmarcados en la Noche de las Finanzas 2026, que ha reunido en Feria Valencia a más de medio millar de representantes económicos, empresariales e institucionales. En esta edición los galardonados han sido Pavasal, Laberti, Agers, Gravity Wave e Iñaki Berenguer.

En ese sentido, el 'president' ha subrayado el compromiso del Consell por "crear las mejores condiciones para que la Comunitat Valenciana sea una tierra de oportunidades" y por ello ha defendido una administración que "favorezca al máximo una economía sin trabas".

De este modo, ha puesto como ejemplo medidas como el proceso de simplificación administrativa que está desarrollando la Generalitat para "poner las cosas fáciles para los que crean empleo de calidad y riqueza".

Asimismo, ha trasladado la apuesta del Consell por "una administración aliada de empresarios y emprendedores que crea un territorio seguro y estable para personas y empresas" y en este sentido, ha puesto en valor la bajada de impuestos "para garantizar la competitividad de nuestras empresas".

Pérez Llorca también ha puesto el foco en la importancia de "reforzar nuestras infraestructuras productivas en áreas como la logística", un sector estratégico en la Comunitat Valenciana que representa en torno al 10% del PIB.

Al respecto, ha destacado la puesta en marcha de una Estrategia Logística alineada con la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028, con la que "pretendemos movilizar 2.000 millones de inversión pública para atraer más de 10.000 millones de inversión privada", ha indicado.

Además, ha reivindicado "proyectos clave para la Comunitat Valenciana que debe ser una realidad en los próximos años" como el Corredor Mediterráneo, y las ampliaciones del Puerto de València y de los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y Manises.

Pérez Llorca ha remarcado que en los últimos años la Comunitat Valenciana "ha vuelto a ser atractiva para la inversión como demuestra la apuesta de grandes multinacionales como Power&Co, Edwards o Campofrío para instalarse en nuestro territorio".

De este modo, ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada para "multiplicar oportunidades para nuestra tierra" y ha hecho hincapié en el papel del Consell por desarrollar "instrumentos específicos para agilizar trámites, procesos y cargas, así como impulsar la formación con el objetivo de favorecer el empleo de los jóvenes".

Así, el president ha aludido a proyectos como el Battery Campus de Sagunto, para formar profesionales para la gigafactoría de Power&Co; el Learning Factoy del Calzado en Elche, o la propuesta de creación de una red de universidades de la Comunitat Valenciana para el empleo.

También ha asegurado que en los próximos días se va a presentar el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial de la Comunitat Valenciana, "con el aeropuerto de Castellón como polo".

Premiados

En la edición de este año, los premiados en Forinvest han sido Pavasal por su trayectoria empresarial; Laberit en el área de innovación; Gravity Wave premio a la sostenibilidad; la asociación AGERS galardonada por su trayectoria empresarial en el sector asegurador; e Iñaki Berenguer como premio Forinvest.

La celebración de La Noche de las Finanzas abre así la puerta a la nueva edición de Forinvest 2026, que se celebrará durante miércoles y jueves en el Centro de Eventos de Feria Valencia y que reunirá más de un centenar de conferencias, mesas redondas y debates.

Los diferentes foros abordarán cuestiones clave para la economía y las empresas como la geoestrategia internacional, la evolución de la economía global, la transformación empresarial, el impacto de la inteligencia artificial o las nuevas oportunidades de inversión.

La jornada inaugural arrancará a primera hora con el Business & Innovation Forum, que contará con la participación del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien analizará el actual escenario geoestratégico internacional.

El programa de mañana también contará con la presencia del expresidente y antiguo CEO de Telefónica José María Álvarez-Pallete, el chef Joan Roca o el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzà, que establecerá un diálogo con su homóloga en Turismo en la Generalitat Valenciana, Marian Cano.

También está prevista hoy la asistencia de la Infanta Elena de Borbón, en un acto por la tarde de la Fundación Mapfre.