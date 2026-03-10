La Generalitat Valenciana presenta un nuevo visor que muestra todo el suelo industrial disponible en la autonomía

La Generalitat Valenciana ha presentado el nuevo visor del suelo industrial de la Comunitat Valenciana, una herramienta que reúne por primera vez toda la información sobre el suelo industrial disponible según su grado de desarrollo.

Desde las áreas ya plenamente desarrolladas y ejecutadas hasta aquellas que todavía no cuentan con ordenación pormenorizada, todas se encuentran en el nuevo visor gestionado por Inteligencia Artificial de la región.

Las riadas de octubre de 2024 afectaron a cerca de 64.000 empresas y a 78 áreas industriales, lo que obligó a muchas de ellas a trasladar su actividad a nuevos emplazamientos. Una situación que dejó en evidencia la necesidad de contar con información sobre el suelo industrial disponible.

Con este cometido emerge esta herramienta "abierta, en movimiento y digital", la cual integra en una única plataforma la información geoespacial sobre el suelo productivo disponible, con el objetivo de "facilitar la planificación territorial y reforzar la competitividad económica".

Así la han presentado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quienes también han dado detalles sobre el sistema.

Durante su intervención, Martínez Mus ha destacado que esta iniciativa supone un "avance en la digitalización y en la transparencia de la información territorial".

El conseller ha agregado que la competitividad territorial "ya no depende solo de las infraestructuras físicas, sino también de la capacidad de ofrecer información clara, accesible y actualizada a quienes quieren invertir, crecer y generar empleo".

Por su parte, Marián Cano ha afirmado que este visor único estará a disposición de empresas y ayuntamientos y permitirá que los potenciales inversores analicen "de forma rápida y sencilla" las ubicaciones "más adecuadas" para desarrollar su actividad.

En este sentido, ha subrayado que "actualiza y mejora" el Mapa de Suelo Industrial del Ivace y "proporciona por primera vez una radiografía completa del suelo industrial de la Comunitat Valenciana, con datos actualizados y de calidad".

IVC e Ivace

El visor ha sido desarrollado conjuntamente por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y estará disponible en la web de ambos para consultar de forma integrada datos sobre parcelas, áreas industriales, infraestructuras, estado de desarrollo, clasificación urbanística, accesos o servicios asociados al suelo productivo.

En palabras de Martínez Mus, el visor, que forma parte del Plan Endavant, constituye una herramienta web "interoperable, dinámica y accesible" desde cualquier dispositivo.

Asimismo, ha subrayado que esta herramienta se enmarca en la apuesta de la Generalitat por reforzar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como "uno de los principales polos logísticos e industriales de España".

En este sentido, el vicepresidente ha destacado que la plataforma contribuye a "mejorar la transparencia, reducir tiempos y costes en los procesos de prospección empresarial y favorecer una planificación territorial más eficiente".

Asistente IA

Entre las principales novedades, cabe destacar la identificación de las áreas industriales avanzadas, una figura contemplada en la Ley de Áreas que permite localizar aquellas que cuentan con servicios e infraestructuras de valor añadido.

Asimismo, se trata del primer visor cartográfico que incorpora inteligencia artificial para optimizar la búsqueda de suelo industrial, al ofrecer un asistente virtual de IA que guía y agiliza la consulta, y está disponible en 25 idiomas, han precisado durante la presentación.

La nueva herramienta también ofrece a los ayuntamientos un espacio para incorporar los datos que disponen sobre bolsas de suelo industrial en sus municipios.

Además, la información se organiza por sector como unidad de referencia urbanística para el desarrollo y ejecución del suelo industrial e incluye por primera vez datos sobre la ubicación y características de las empresas implantadas, así como el tipo de actividad que desarrollan.