Power Electronics supera los 1.300 millones de euros de facturación en 2025 y consolida su liderazgo en EEUU

Power Electronics supera los 1.300 millones de euros de facturación en 2025.

El Grupo Power Electronics ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 1.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 20 % respecto a los 1.091 millones de euros registrados en el ejercicio anterior.

Esta evolución positiva de los ingresos se ha reflejado también en los resultados del Grupo, con un EBITDA superior a los 250 millones de euros.

El mercado estadounidense ha sido el principal motor de crecimiento durante el ejercicio, representando aproximadamente el 70 % de la facturación total del Grupo.

Power Electronics es el fabricante líder de inversores solares en Europa, Oceanía y América, y el líder mundial en inversores para almacenamiento energético.

Con 38 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado más de 3.100 proyectos en 36 países a través de sus divisiones de solar, almacenamiento energético, data centers, movilidad eléctrica e industria.

En 2025, la multinacional alcanzó los 150 GW de potencia AC instalada, evitando la emisión de más de 149,25 millones de toneladas de CO₂.

Esta evolución confirma el posicionamiento de Power Electronics como actor de referencia en Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes a nivel tecnológico e industrial.

Además de EEUU, el Grupo continúa creciendo en países altamente competitivos como Australia y Reino Unido.

Power Electronics mantiene su apuesta por el talento y el crecimiento sostenible del empleo.

A cierre del ejercicio 2025, la plantilla del Grupo alcanza las 3.685 personas, frente a las 3.391 del ejercicio anterior.

El Grupo viene demostrando el compromiso con la industria y el empleo local con más de 2.800 empleados directos y con más de 14.000 empleos indirectos en España.

"El crecimiento alcanzado en 2025 es el resultado de una estrategia empresarial sólida, basada en el servicio, la calidad y el talento y con una firme apuesta por la innovación tecnológica", señala David Salvo, CEO de Power Electronics.

El Grupo afronta el ejercicio 2026 con sólidas perspectivas de crecimiento, a pesar de un entorno marcado por incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas, especialmente relevantes en el mercado estadounidense.

En este contexto, Power Electronics seguirá acometiendo nuevas inversiones para incrementar su eficiencia y su capacidad productiva, tanto en España como en Estados Unidos, como hubs productivos estratégicos para el crecimiento futuro del Grupo.