El negocio de las exportaciones valencianas que está en juego por la crisis entre Trump y Sánchez: 2.500 millones al año

La disputa comercial entre Estados Unidos y España ha puesto en jaque a la economía nacional y, en concreto, a la valenciana. Con un volumen de exportaciones e importaciones muy destacado, la Comunitat podría verse amenazada por una ruptura de las relaciones comerciales.

Con la tensión de las relaciones, un negocio de más de 2.500 millones de euros está en riesgo. De acuerdo con el informe elaborado por Cámara Valencia y consultado por EL ESPAÑOL, en 2025, la autonomía exportó a EEUU productos por valor de 2.572 millones de euros.

Una disputa comercial que afecta a exportaciones e importaciones, que el año anterior sumaron 1.696,6 millones de euros.

Miles de millones de euros con influencia directa sobre las empresas valencianas, que ven comprometida su actividad comercial con las nuevas amenazas de bloqueo. Cerca de 12.000 compañías se ven afectadas por una posible ruptura comercial.

En total, según los datos ofrecidos por Cámara Valencia, 3.733 empresas valencianas exportaron a Estados Unidos en 2025, mientras que 8.161 compañías importaron productos desde el país norteamericano.

En este punto, según alerta la Cámara, cobra especial importancia tanto "la agresiva política comercial de Trump" como la escalada bélica, ya que en los últimos años se ha traducido en un decrecimiento del número de negocios valencianos y españoles con actividad en EEUU.

En 2019, el total de empresas valencianas exportadoras de productos estadounidenses era de 4.547 compañías. Actualmente, el número se ha reducido en 814 empresas, casi un 20% menos que antes de la pandemia.

Un decrecimiento también visible en el contexto nacional, ya que el número de empresas exportadoras nacionales ha disminuido desde las 32.102 hasta las 24.885, un 22,5% menos con respecto a 2019.

En cuanto al último año, las importaciones a la Comunitat Valenciana desde Estados Unidos decrecieron el año pasado un 5,8 % respecto a 2024 y las exportaciones bajaron un 9,7 %, según las últimas cifras detalladas por sectores.

Según alerta la organización, la significativa relación comercial entre Estados Unidos y la Comunitat Valenciana se tambalea en el nuevo contexto geopolítico y con la nueva disputa entre Pedro Sánchez y Donald Trump.

De hecho, de acuerdo con el informe, el país estadounidense es el cuarto mercado cliente y sexto proveedor de la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, la tendencia a la baja desde 2022, tal y como revela la tabla elaborada conforme a los datos, con especial hincapié en el impacto de 2025, no es un buen presagio para el negocio valenciano con Estados Unidos.

Una actividad comercial de 2.500 millones de euros en exportaciones que se encuentran todavía más en la cuerda floja con la posible ruptura de relaciones comerciales con España.

Impacto comercial

Los aparatos y el material eléctrico serían los más perjudicados al ser los que mayor volumen de negocio exportan, con 830 millones de euros, un 32% del total.

También la cerámica, con 482 millones de euros, y las máquinas y los aparatos mecánicos, con 169 millones, se verían afectados, según refleja el informe.

En cuanto al resto de sectores, se verían afectados el calzado, con 111 millones; las conservas de verduras o frutas, con 95 millones de euros; los muebles, las sillas y las lámparas, con 92 millones; los aparatos ópticos, con 85 millones, entre otros productos.

Con respecto a las importaciones, las almendras y las nueces tienen el mayor impacto comercial desde EEUU con un volumen de negocio de 537 millones de euros, el 32%.

Le siguen los aparatos y el material eléctrico, con 249 millones, y los combustibles y los aceites materiales, con 164 millones.

Trump y Sánchez

"No queremos tratar con ellos. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente magnífica, pero no tienen un liderazgo magnífico", señaló el presidente estadounidense, Donald Trump, sin mencionar expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En estos términos calificó la relación con España desde la Administración Trump poco después de anunciar ante los medios "cortar todo el comercio" con el país. "España es un aliado terrible", expresó Trump.

"Tengo derecho a detener todo lo que tenga que ver con España", insistió. "El Tribunal Supremo ratificó la capacidad de Trump para imponer un embargo", respondió Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Por su parte, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha respondido a las amenazas de ruptura comercial de Trump en un comunicado.

"Frente a las amenazas del presidente Trump, los agentes económicos debemos recordar que las relaciones de comercio exterior de España con terceros países son competencia de la Unión Europea. Esto supone un nivel de seguridad mayor en todos los sentidos", han apuntado.