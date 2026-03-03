El Maratón y Medio Maratón de Valencia 2025 generaron un impacto directo en la economía valenciana de 36,1 millones

Miles de participantes toman la salida de la Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich disputada este domingo. Efe / Biel Aliño

El Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrados el pasado año generaron un impacto directo en la economía valenciana de 36,1 millones de euros, según un estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

El informe, presentado este martes en la sede del IVIE, analiza todo lo relacionado con ambas pruebas en la parte económica con datos del gasto de la organización de la carrera y el gasto turístico de los participantes y sus propios acompañantes.

Así, según el estudio, el Maratón generó un impacto sobre la renta valenciana de 27,5 millones, mientras que el del Medio Maratón fue de 8,6 millones de euros.

Estos datos, además, se tradujeron en más de mil puestos de trabajo durante la celebración de ambas pruebas, según el IVIE. Las ramas más beneficiadas de dicho impacto fueron la hostelería (40,6 %), los servicios empresariales y actividades inmobiliarias (19,6 %) y el comercio (8,2 %).

El estudio también refleja el crecimiento del gasto turístico provocado por ambas pruebas. En el caso del Maratón, el gasto alcanza los 59 millones de euros, mientras que el Medio Maratón se acerca a los 14 millones.

Las variables que se miden en este punto son el número de participantes, excluidos los valencianos, el gasto medio diario, la cifra de acompañantes y los días de estancia.

Todos esos datos los obtiene el IVIE de una encuesta que se hizo a 400 corredores en el Medio Maratón y a 500 en el Maratón, según explicó el Instituto en la presentación de este informe.

En el gasto turístico, tanto el IVIE como la organización de las carreras hicieron hincapié en el corredor extranjero, que alcanza un porcentaje del 42,6 % en el Medio Maratón y un 65,5 % en el Maratón.

La inversión turística refuerza el gasto de la organización propia de ambas pruebas, que supera los 10 millones de euros repartidos en 7.622.486 euros en el Maratón y 2.456.916 euros en el Medio Maratón. Así, por cada euro invertido por la organización se generaron 5,9 euros de gasto turístico.

Con respecto al impacto fiscal y al retorno en las arcas públicas, el IVIE cifra el impacto de ambas carreras en 20 millones de euros en unas variables que miden el gasto de los participantes y acompañantes, los impuestos indirectos e inducidos por la carrera y los impuestos recaudados y soportados por la organización.

El informe del IVIE también refleja el crecimiento de ambas pruebas con respecto al pasado año. El Maratón aumentó en un 8 % sus participantes, un 9,4 % el gasto turístico y un 12,1 % su impacto sobre la renta.

El Medio Maratón creció un 6 % los corredores y, aunque redujo en un 1,1 % el gasto turístico, mantuvo su impacto económico en la renta valenciana de 8,6 millones de euros.

En la presentación del estudio participaron la concejala de deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil; el director adjunto de investigación del IVIE, Joaquín Maudos, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; y el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao.

Maudos valoró positivamente la presencia y consolidación de ambas pruebas. “Son los eventos que le convienen a la ciudad de Valencia porque no hay infraestructuras nuevas que construir y como no hay gasto importante a efectuar, el retorno económico es muy alto”, destacó en declaraciones a los medios.