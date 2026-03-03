Amancio Ortega levanta en Valencia su gigante para la distribución de calzado en una parcela de 300.000 m2

Inditex ultima su llegada a Parc Sagunt. En el polo de atracción industrial en Valencia, donde PowerCo progresa adecuadamente en la puesta en marcha de la gigafactoría, la empresa de Amancio Ortega, a través de Tempe, prepara su nuevo centro de distribución de calzado.

Se trata del primer centro logístico de la compañía en Valencia, un gigante de hierro que ya toma forma en la zona industrial renovada de Sagunto.

Se ejecutará a través de su filial de calzado, Tempe, empresa participada al 50% por Amancio Ortega y el empresario ilicitano Vicente García Torres. El horizonte del centro es el último cuarto del 2026, concretamente septiembre de este mismo año.

Fue en 2019 cuando arrancó el proyecto que comienza a levantarse sobre el "desierto" de Parc Sagunt que poco a poco se ha convertido en un reclamo para los gigantes de la industria.

Inditex aterrizó en Valencia con una inversión de 31 millones de euros para adquirir la parcela de casi 300.000 metros cuadrados que poseía la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Según se comunicó en la presentación anual de resultados de 2024, la intención de la compañía era abrir dos centros logísticos en la misma parcela, el que ya está construcción para Tempe y un segundo para Bershka.

En cuanto a Tempe, el centro logístico de la filial de calzado y complementos de Zara será el cuarto en la Comunitat Valenciana y contará con una superficie de 141.000 metros cuadrados. El otro espacio contará con más de 120.000 metros cuadrados.

Sobre los plazos, se esperaba que el centro logístico de la filial de calzado y complementos de Zara estuviera operativo en 2025, tal y como se anunció en la presentación de resultados. Sin embargo, será a partir de 2026 cuando el espacio se encuentre operativo.

Render del nuevo centro de Tempe. EE

Sin embargo, no es la única inversión de Amancio Ortega en Valencia. Este último año 2025, la compañía reforzó todavía más su apuesta por la provincia con una nueva adquisición en Parc Sagunt II por un valor de 65 millones.

Repitió la fórmula de 2019 con la adquisición de la parcela IN1-C, un terreno de 381.804 metros cuadrados.

El terreno adjudicado se destinará a usos industriales y logísticos y forma parte de la parcela IN1, que tiene una superficie total de 1.000.202 metros cuadrados y un precio mínimo conjunto de 160.032.348,80 euros.

La mercantil Alveston ITG, S.L.U., empresa utilizada por Inditex para la adquisición de suelo industrial, pagó un importe de 64,9 millones para hacerse con uno de los últimos espacios disponibles en la zona más próxima a la gigafactoría de PowerCo, la cual no deja de crecer.

Tres gigantes en Sagunto

La apuesta de 2019 de Inditex, reforzada a finales del pasado año, se suma a la de PowerCo o Juan Roig. Volkswagen, Mercadona e Inditex, tres gigantes que han encontrado en Parc Sagunt una oportunidad para crecer.

Por su parte, PowerCo está ultimando el arranque de la fábrica para septiembre de 2026. Las obras "avanzan a buen ritmo", tal y como destacó el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Ahora, uno de los frentes se centra en los trabajadores y los programas de formación.

Actualmente, unos treinta trabajadores se están formando para conocer de primera mano los procesos de la fábrica en las instalaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV) hasta que puedan trasladarse al Battery Campus, que entrará en funcionamiento en 2027.

Obras de PowerCo en Sagunto. Jorge Gil/Europa Press

En cuanto a la fábrica y la actividad de la empresa en Sagunto, el objetivo es septiembre de 2026, fecha en la que quieren comenzar la fabricación de celdas en el primer bloque productivo de la filial.

También sobre los plazos, el segundo bloque de producción, que se encuentra en construcción, se prevé que esté concluido en 2027.

Empleo en la fábrica

La llegada de Amancio Ortega al nuevo foco industrial de referencia en el eje mediterráneo también trae consigo un impulso del empleo local. Esa es una de las intenciones del Ayuntamiento de Sagunto.

El consistorio ha firmado un convenio con la compañía que prioriza la contratación de personas desempleadas del municipio, especialmente de colectivos con más dificultades de inserción laboral.

Según el alcalde de la localidad, Darío Moreno, este acuerdo "generará puestos de trabajo estables" para personas empadronadas en Sagunto y "mejorará la calidad de vida de las vecinas y vecinos".