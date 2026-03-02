Los ahorros necesarios para comprar tu primer piso con el nuevo aval de la Generalitat: hasta 62.200 € menos

Hasta 62.200 euros menos de ahorro inicial para comprar su primera casa. Es el impacto práctico del nuevo aval de la Generalitat Valenciana, que ha pasado de cubrir el 95% de la hipoteca al 100% para los jóvenes menores de 45 años.

Un año y medio después de la puesta en marcha del programa de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para favorecer la compra de la primera vivienda de los jóvenes, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció el martes pasado novedades para la convocatoria de 2026.

Para conocer qué cantidad tendrían que tener ahorrada los compradores para adquirir su primera casa, EL ESPAÑOL ha realizado una comparativa entre operaciones de financiación hipotecaria con o sin la herramienta de la Generalitat.

Sin ella, los compradores solo logran el 80% de la financiación, ya que los bancos no pueden financiar más de este porcentaje. Y ese 20% de ahorro, junto al, aproximadamente, 12% equivalente a los impuestos y gastos, supone una gran barrera de entrada para los jóvenes

El análisis realizado por EL ESPAÑOL contempla precisamente el coste adicional del 12% del valor de la casa en impuestos y gastos. Este es ahora el único importe que deberán aportar aquellos que logren una hipoteca del 100% con la nueva herramienta.

Pérez Llorca dio cuenta de las novedades en la presentación de la misma. Explicó que el precio máximo de una compraventa que avalará el IVF es de 311.000 euros, un incremento de 34.000 respecto a la anterior convocatoria para adecuarse a un mercado inmobiliario al alza.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Además, el aval de la Generalitat ha pasado de cubrir el 95% al 100% de la hipoteca, un incremento del 5% que implica que aquellos que accedan al programa para adquirir su primera casa requieran todavía menos dinero ahorrado.

Ahora solo deberán aportar el ahorro necesario para pagar los impuestos asociados a la transacción.

Como se aprecia en la siguiente tabla, para una compraventa valorada en 311.000 euros, el capital necesario pasaría de 99.520 euros a tan solo 37.320 euros, el 12% de impuestos correspondientes de la transacción, eliminando el coste de la entrada del 20%.

Si el inmueble cuesta 200.000 euros, el ahorro necesario para entrar en la operación pasa de 64.000 a 24.000 euros. Si es una vivienda de 100.000, se reduce de 32.000 a 12.000 euros.

O dicho de otra manera: con un ahorro de 62.000 euros, los jóvenes beneficiarios pasan de optar a pisos de menos de 200.000 euros a poder acceder a los del umbral máximo de 311.000 euros.

Si se atiende a las viviendas más asequibles, el nivel mínimo de ahorro para comprar con hipoteca una residencia de 50.000 euros pasa de los 16.000 a los 8.500 euros.

Incluso, según el balance que ofreció el pasado martes el director del IVF, Enrique Montes, para la casa más barata que una persona adquirió con el aval de la Generalitat, con un precio de 30.000 euros, el ahorro necesario tan solo sería de 3.600 euros en lugar de 6.000 euros.

Balance y novedades

El cálculo de los valores y los ahorros necesarios llega tras el anuncio de nuevas novedades como las mencionadas anteriormente: el incremento del precio máximo hasta los 311.000 euros y el aval del 100% de la hipoteca.

Además, para aquellos beneficiarios que residan en municipios damnificados por la riada, se ha eliminado el límite de edad para poder optar al subsidio. Y, por último, el presupuesto para la convocatoria de ayudas pasa de los 20 a los 30 millones de euros.

Hasta el momento, según los datos aportados por la Generalitat Valenciana, el balance de 2025 ofrecido por el IVF arroja que 2.471 beneficiarios han accedido a las ayudas con las que se han formalizado 945 operaciones de un titular y 736 de dos titulares.

El programa de ayudas a los jóvenes se puso en marcha en julio de 2024 y desde entonces se han formalizado un total de 1.681 avales de hipoteca en la compra de inmuebles.

El precio conjunto de las viviendas llega hasta los 200,7 millones de euros, adquiridas por personas de entre 18 y 45 años. En concreto, la edad media del comprador es de 33 años.

En cuanto a las viviendas adquiridas, se sitúan en el rango de precios de entre 30.000 y 277.000 euros, con un precio medio de 119.397 euros por inmueble.

Por provincias, el 52% de las operaciones se han dado en la provincia de Valencia, con 1.258 beneficiarios, el 35% en Alicante, con 850 beneficiarios y 13% en Castellón, con 309 beneficiarios.

Por último, en base a los primeros datos del año 2026 ofrecidos por el IVF, ya se han aprobado 248 avales de los cuales ha habido 373 beneficiarios.