Los proveedores de Ford, "optimistas" con la llegada de Geely, subrayan su "capacidad" para servirle en Almussafes

La industria auxiliar de automoción de la Comunitat Valenciana, que agrupa a "prácticamente" el 93% de la cadena de valor del sector a través de AVIA, celebra con "indiscutible optimismo" la llegada de fabricantes asiáticos a la planta de Ford en Almussafes.

Un optimismo provocado los "crecientes rumores" e incluso el avance del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de que se darán "buenas noticias a corto o medio plazo" sobre la posibilidad de que la firma china Geely aterrice en Valencia para producir sus coches eléctricos.

"Lo recibiríamos con mucho optimismo, pero también va a depender de la composición del proyecto: de qué manera vienen, de dónde traen los componentes,... A largo plazo sería bueno, pero, de primeras, hay que ver las oportunidades que tenemos en la cadena de suministro".

Así lo ha asegurado Francisco Segura, presidente de AVIA, en declaraciones a los medios de comunicación, quien también ha apuntado que "indiscutiblemente generaría puestos de trabajo y riqueza".

"Somos conscientes de que hay mucho interés, de que se están haciendo muchos estudios, de que se están buscando terrenos y de que hay mucho interés por establecerse en Valencia; sobre todo compañías asiáticas que saben que van a tener muchos problemas con aranceles para exportar vehículos", ha destacado.

La propia situación de la fábrica de Almussafes, con una producción actual de 80.000 vehículos que no alcanza el umbral mínimo de rentabilidad, según ha apuntado Segura, hace que la llegada de nuevos vehículos sea bien recibida desde los proveedores.

Al respecto, el presidente de AVIA sostiene que las empresas proveedoras están plenamente capacitadas para la producción.

"Capacidad, talento e instalaciones tenemos, lo que hace falta es tiempo. Una vez se lance el coche, en prácticamente dos años tú puedes tener un vehículo fabricándose. Eso para nosotros es un corto plazo", ha apostillado.

"En Almussafes sí o sí"

En cuanto a la presencia de la multinacional americana en Valencia, el portavoz del sector auxiliar se muestra absolutamente convencido de que mantendrá operativa su planta de Almussafes.

"Ford va a permanecer en Valencia, sí o sí", ha asegurado firme Segura. En el contexto de producción actual de la planta, Segura también cree que la marca anunciará en breve la llegada de nuevos proyectos para rentabilizar las instalaciones.

Además de la necesidad de alcanzar la rentabilidad, el portavoz destaca que tras el cierre de cuatro fábricas de Ford en el continente europeo, Valencia se posiciona como una planta esencial que perdurará.

Por todo ello, aunque la espera para el anuncio de la industrialización se está haciendo larga y las fechas iniciales estimadas para 2027 podrían sufrir variaciones, el sector auxiliar no alberga "ni la menor duda" de que el proyecto sigue vivo.

Proyectos de AVIA

Segura ha respondido a los medios de comunicación tras la XXIII Asamblea del clúster de automoción de la Comunitat Valenciana en la que ha subrayado la apuesta del sector por la colaboración y la diversificación como vías para aprovechar todas las capacidades industriales.

Ha recordado que el sector, que está en plena transformación, sigue representando cerca del 9% del PIB industrial y que las empresas proveedoras de automoción y movilidad generan 25.000 puestos de trabajo.

Además, ha dado a conocer los principales proyectos de este año 2026 en materia de movilidad y de defensa, el nuevo sector en el que AVIA está comenzando a actuar.

En cuanto a defensa, ha destacado el proyecto Techdual, en el que AVIA colabora con otros clústeres españoles, para impulsar el desarrollo de una plataforma UGV con propulsión de hidrógeno, en el que participan empresas asociadas como Agfra, TSE y Wonderbits.

El presidente del clúster ha recordado que, precisamente, la recién creada Comisión de defensa de AVIA, que ya cuenta con 66 asociados, nace con la idea de fomentar la colaboración para impulsar más proyectos similares.

Hub de defensa

La XVIII asamblea de AVIA ha servido también para informar sobre los avances que ha realizado AVIA en la creación del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana como una herramienta para atraer proyectos del sector, que puedan desarrollarse desde el territorio valenciano.

Este Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana está formado en este momento por AVIA, Clúster Digital CV, Espai Aero CV, Startup Valencia, QUIMACOVA y AVEP.

Francisco Segura ha recordado que, con la unión de todas estas entidades, el Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana reúne a más de 1.000 empresas de toda la cadena de valor.