Charter abre 41 tiendas en el año 2025 y supera el medio millar de supermercados en España

La franquicia Charter de la cadena valenciana de supermercados, Consum, es uno de los grandes activos de la Cooperativa. En 2025, facturó a su franquicia 891,11 millones de euros, un 14,02% más que el ejercicio anterior, que supone cerca de 44,8 millones más respecto a las previsiones.

Además, se abrieron 41 nuevas tiendas hasta alcanzar los 504 supermercados en toda España, repartidos en Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia y Aragón, lo que supuso un crecimiento del 5,29 % de su red respecto a 2024.

Con estos nuevos establecimientos, Charter sumó más de9.200 m² de superficie hasta superar los 152.100 m² de sala de ventas global.

La expansión de Charter se ha realizado en 2025 en las mismas comunidades autónomas que los últimos años, fundamentalmente, en la Comunitat Valenciana y Cataluña, que han concentrado el 73% de las aperturas, con 15 aperturas cada una.

Concretamente, en la Comunitat Valenciana se abrieron 11 tiendas en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto, Torrent, Navarrés, Canet d’en Berenguer, Mislata, Alginet, Beniarjó y 4 en València capital) y cuatro en la provincia de Alicante (Benidorm, El Campello, Muro de Alcoi y Dehesa de Campoamor).

En cuanto a Cataluña, se abrieron 14 en la provincia de Barcelona (dos en Hospitalet de Llobregat, Mataró, cuatro en Badalona, Torelló, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Viladecans y dos en Barcelona capital) y una en el Vendrell (Tarragona).

La franquicia de Consum también abrió en Castilla-La Mancha dos tiendas en la provincia de Cuenca (Casas de Fernando Alonso y Priego) y una en Yeste (Albacete). Además, siguió su expansión hacia Andalucía, con dos tiendas en la provincia de Almería (Mojácar y en la ciudad de Almería) y una en Castellar (Jaén). En la Región de Murcia abrió tres tiendas: dos en Lorca y una en Alcantarilla.

Cerca del 77% de las aperturas en 2025 ha sido de personas que ya tienen tienda y deciden seguir invirtiendo en nuevas aperturas. Este hecho consolida a la franquicia de Consum como una buena alternativa de negocio y autoempleo.

Previsiones para 2026

Para este 2026, el objetivo para la franquicia Charter es seguir creciendo con la apertura de 37 tiendas más.

En cuanto a las ventas, la previsión es aumentar la facturación de Consum a su franquicia Charter un 8,2%, hasta superar los 964,18 millones de euros. Las nuevas aperturas se distribuirán en: Comunitat Valenciana (14), Cataluña (13), Andalucía (5), Castilla-La Mancha (4) y Región de Murcia (1).

Las 504 franquicias Charter con las que cerró su ejercicio 2025 se encuentran en: Comunitat Valenciana (223), Cataluña (169), Castilla-La Mancha (68), Andalucía (17), Murcia (20) y Aragón (7) y continuarán en expansión durante los próximos meses.

Franquicia Charter

Con la franquicia Charter, Consum cumple el objetivo social de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero que necesitan una buena instalación para sus compras diarias, asegura la Cooperativa en un comunicado.