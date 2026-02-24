El Gobierno valenciano dará avales para lograr hipotecas del 100% en la primera vivienda: máximo 311.000 € y 45 años

Juanfran Pérez Llorca durante la presentación de la nueva convocatoria del Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Eduardo Manzana / Europa Press

Avales del 100% de la hipoteca en la adquisición de la primera vivienda y un incremento del precio máximo de compra hasta los 311.000 euros por inmueble. Estas son las principales novedades del Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que buscan "facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes".

Así lo han comunicado tanto el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Montes, quien también ha dado a conocer el balance del programa hasta la fecha.

En cuanto a los anuncios, se ha incrementado al 100% el aval de la hipoteca de la primera vivienda. Cabe recordar que en la pasada convocatoria, el aval estaba fijado en un 95% en 2025.

Con respecto al precio máximo de los inmuebles, fijado en la convocatoria previa en 277.000 euros, la novedad en este 2026 es que el coste más elevado que puede alcanzar la vivienda es de 311.000. Un cambio que según Montes responde a "aplicar el Índice de Precios de la vivienda para la Comunitat Valenciana".

Además, también se han anunciado medidas de impacto en vivienda para las zonas afectadas para la dana en el marco de la ayuda. Para aquellos beneficiarios que residan en municipios damnificados por la riada, se ha eliminado el límite de edad para poder optar al subsidio.

Por último, como ha apuntado el jefe del Consell, el presupuesto para la convocatoria de ayudas pasa de los 20 a los 30 millones de euros.

"No tenemos una varita mágica para solucionar un problema, pero sí un plan en la Generalitat. Este año se incrementan presupuestos, las viviendas son cada vez más caras", ha afirmado.

"Que hay un problema con la vivienda es la única cosa en la que el CIS dice la verdad. El plan de la Generalitat surte efecto, nos hemos dado cuenta de que había que ayudar más y hacer una apuesta más decidida por minimizar el impacto", ha asegurado el president.

En cuanto a los beneficiarios, el balance de 2025 ofrecido por el IVF refleja que, hasta el momento, 2.471 beneficiarios han accedido a las ayudas con las que se han formalizado 945 operaciones de un titular y 736 de dos titulares.

"Tenemos satisfacción y responsabilidad del programa. Satisfacción por comprobar que 18 meses después el programa suma más de 2.400 beneficiarios. Responsabilidad, porque estamos comprometidos con la sociedad", ha valorado Montes.

La ayuda en datos

El programa de ayudas a los jóvenes se puso en marcha en julio de 2024 y desde entonces se han formalizado un total de 1.681 avales de hipoteca en la compra de inmuebles.

El precio conjunto de las viviendas llega hasta los 200,7 millones de euros, adquiridas por personas de entre 18 y 45 años. En concreto, la edad media del comprador es de 33 años.

En cuanto a las viviendas adquiridas, se sitúan en el rango de precios de entre 30.000 y 277.000 euros, con un precio medio de 119.397 euros por inmueble.

Por provincias, el 52% de las operaciones se han dado en la provincia de Valencia, con 1.258 beneficiarios, el 35% en Alicante, con 850 beneficiarios y 13% en Castellón, con 309 beneficiarios.

Por último, en base a los primeros datos del año 2026 ofrecidos por el IVF, ya se han aprobado 248 avales de los cuales ha habido 373 beneficiarios.