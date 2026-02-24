El acuerdo entre Ford y Geely, más cerca: la firma china se instalaría en la planta 'Body 3', la más moderna de Almussafes

La negociación entre Ford y la compañía china Geely para la producción de esta última en Almussafes (Valencia) sigue activa y con opciones de fructificar. Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de las conversaciones, que ya han bajado al detalle.

El planteamiento ofrecido por la marca americana es que la enseña asiática disponga de la planta Body 3, la más moderna de Almussafes. Además, Body 1 y la planta doble de pinturas podrían ser compartidas por ambas marcas, según precisan las mismas fuentes.

Se trata de una propuesta atractiva para Geely, que contaría con unas instalaciones modernas en un entorno consolidado para empezar a producir en Valencia con plazos y costes muy inferiores a los de montar una factoría propia. Ford, por su parte, rentabilizaría sus espacios en desuso.

Además, no supondría un gran contratiempo organizativo para Ford Almussafes, que concentra su fabricación actual del Ford Kuga en Body 2 y Body 1 y prevé hacer uso de estas mismas plantas para ensamblar el nuevo coche híbrido, del que se esperan novedades en las próximas semanas.

No hay nada cerrado, pero la voluntad de ambas partes es que el acuerdo se materialice. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se mostró este lunes "optimista". Dijo esperar "buenas noticias a corto o medio plazo".

Geely, además, accedería a una mano de obra experimentada para la que Ford no tiene de momento carga de trabajo suficiente, y a la que debe proporcionar una salida laboral tras ser agraciada con el Mecanismo Red del Gobierno de España.

Las ventajas bilaterales auguran un acuerdo, y se especula incluso con que Ford esté retrasando las novedades sobre su nuevo coche híbrido para comunicarlas a la vez que el acuerdo con Geely, como dos pilares de la solución para el futuro de Almussafes.

"Muchas conversaciones"

"Ford mantiene muchas conversaciones con muchas empresas. Unas veces fructifican. Otras, no". Reconoció recientemente Ford España a EL ESPAÑOL.

Fue una confirmación relevante, porque Ford no acostumbra a pronunciarse de forma pública sobre acuerdos no cerrados. Además, revela una estrategia desconocida hasta la fecha para aprovechar su infraestructura y mantener su carga de trabajo.

Ford no confirmó el nombre de ninguna otra candidata, aunque Financial Times informó recientemente de que la marca americana ha mantenido conversaciones con otros fabricantes chinos como BYD y Xiaomi sobre posibles colaboraciones.

Las fuentes consultadas por este periódico subrayan que es Geely la firma que cuenta con verdaderas opciones de ensamblar sus coches en Almussafes.

Como viene informando este periódico, Ford Almussafes solo produce un modelo en la actualidad, el Kuga. Sale de la planta Body 2 de la factoría valenciana. Y justo en Body 2 es donde Ford planea producir el nuevo coche híbrido, previsto para el segundo semestre de 2027.

De hecho, ingenieros de Ford procedentes de Alemania trabajan desde hace semanas en Body 2 para adecuar las instalaciones a la producción del nuevo vehículo, que tendrá la plataforma del Ford Kuga y componentes del Bronco.

"Será el Bronco, la referencia es la del Bronco, CX735", llegan a asegurar algunos en la planta. El nuevo modelo, sin embargo, no llevará necesariamente este nombre. En efecto, ese es el código del icónico 4x4 americano, recientemente relanzado por Ford. Pero "es mucho aventurar" que esa sea finalmente la marca del nuevo coche. Las certezas que sí pudo contrastar este periódico son que los ingenieros se desplazaron a Almussafes para adecuar la planta a la nueva producción, procedían de la central de diseño que Ford tiene en Colonia, Alemania. Hasta 5 modelos En cualquier caso, la realidad es que, con la excepción de Body 2, el grueso de la fábrica está vacío, pese a ser una enorme factoría donde hace apenas unos años Ford ensamblaba hasta cinco modelos: Connect, Mondeo, S-Max y Galaxy, además del mencionado Kuga. La inversión para lograr la gran capacidad productiva que ahora no se aprovecha fue millonaria. En la factoría valenciana llegaron a trabajar más de 9.000 personas, cifra que se ha visto reducida a más de la mitad.

Cabe subrayar que no sería la primera vez que la factoría de Almussafes fabrica vehículos ajenos a Ford. Otra compañía asiática, la japonesa Mazda, ensambló a principios de siglo su modelo Mazda 2 en la fábrica valenciana.

Las conversaciones con la china Geely fueron reveladas por Bloomberg. La agencia informó de un posible intercambio de capacidad de fabricación en Europa entre ambas marcas.

Un empleado de Ford Almussafes ultima un Kuga ensamblado en la factoría. Efe / Kai Forsterling

Ya era conocido que el fabricante de automóviles de Detroit estaba buscando nuevas alianzas globales en el marco de su estrategia de vehículos eléctricos.

De hecho, con este propósito, una delegación de ejecutivos de Ford visitó China para explorar oportunidades, incluida la cesión del uso de su planta de montaje en Valencia.

La utilización de las instalaciones de Almussafes permitiría a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China.

Las conversaciones entre Ford y Geely, sin embargo, se centraron en la fabricación y no incluyeron la posibilidad de compartir tecnologías como la conducción autónoma, según Bloomberg.