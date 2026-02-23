El Palacio de Congresos de Valencia refuerza en 2025 su liderazgo internacional en el turismo de reuniones

El Palacio de Congresos de Valencia cerró el último ejercicio consolidando la tendencia al alza como destino de grandes reuniones.

Durante el 2025 generó 95.000 pernoctaciones, una cifra que refleja el impacto económico directo de la actividad congresual en la ciudad, especialmente, teniendo en cuenta que el turismo de reuniones registra un gasto entre tres y cuatro veces superior al del visitante vacacional.

Tras el récord histórico alcanzado en 2024, la entidad ha consolidado esta trayectoria ascendente en 2025, firmando el segundo mejor año de su historia.

Un crecimiento sostenido que se apoya, en el fortalecimiento de su posicionamiento internacional, con cerca de la mitad de la actividad procedente de mercados exteriores, y que afianza al Palacio como un referente global en la industria MICE, que comprende la organización de reuniones, viajes de incentivo, convenciones y ferias.

La presidenta del Consejo de Administración del Palacio de Congresos y concejala de Turismo, Innovación e Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, ha subrayado que “el ejercicio 2025 confirma al Palacio como una infraestructura estratégica y un actor clave en el posicionamiento internacional de la ciudad”.

Así, apuesta “por un modelo de gestión sólido y orientado al largo plazo, capaz de atraer eventos de alto valor añadido”. “Contamos con un edificio que crece, innova y devuelve valor a la ciudad.

La inversión sostenida, la modernización tecnológica y la colaboración con el ecosistema local, junto a universidades y startups, se traducen en eventos de mayor calidad, menor huella ambiental y mayor legado para la ciudad”, ha añadido Llobet.

La asistencia ha aumentado, alcanzando un total de 115.000 participantes en los 105 eventos celebrados durante el 2025.

Los congresos siguen siendo el principal eje de actividad del recinto, con más del 70 % de la facturación del ejercicio. Algunos de ellos han dejado un legado permanente en la ciudad, como es el caso de la Asociación Española de Pediatría, que presentó un estudio pionero para analizar el impacto físico, emocional y ambiental de la dana en la infancia.

Paula Llobet ha explicado que “más del 55 % de los congresos celebrados fueron fruto de la comercialización activa del Palacio, lo que pone de manifiesto el peso de la captación proactiva y la capacidad para atraer grandes congresos, con un alto grado de anticipación y estabilidad en el calendario”.

Además, el año 2025 ha registrado un significativo aumento de las convenciones, triplicando las celebradas el curso anterior, atrayendo a multinacionales como JYSK o a agentes clave en el sector del turismo global, como es el caso Arival.

Este comportamiento está relacionado, en parte, con el fuerte apoyo del tejido empresarial a Valencia tras los efectos de la dana, que se ha traducido en un mayor número de convenciones celebradas en la ciudad.

Los buenos resultados se ven refrendados por la experiencia de los clientes, puesto que la encuesta de satisfacción lanzada durante el año destaca el equipo humano y la calidad de las instalaciones como principales fortalezas, con un 75% de valoraciones «excelentes» en ambos apartados.

También ha sido un año para reforzar el rol de la entidad como infraestructura estratégica al servicio de Valencia.

Así lo demuestra el proyecto de innovación urbana Zentropy MICE, que estudiará cómo reorientar el impacto del turismo de congresos hacia el beneficio de la ciudad.

Paralelamente, el plan municipal de Sandbox Urbano ha convertido el recinto en un laboratorio para proyectos innovadores de emprendimiento.

Junto a estos programas, el Palacio desarrolla una estrategia continuada de modernización del edificio basada en la innovación tecnológica, con una doble vocación: mejorar la experiencia del cliente y reforzar la sostenibilidad del recinto.

En este sentido, durante 2025 realizó un esfuerzo inversor de más de 1,4 millones de euros, de los cuales 600.000 pertenecen a fondos propios y alrededor de 800.000 proceden de los fondos europeos Next Generation EU.

Entre los principales hitos técnicos alcanzados se encuentra la primera fase del Gemelo Digital, una réplica virtual del edificio que permitirá avanzar hacia una planificación automatizada y optimizada de recursos.

A ello se suman avances como la renovación de la iluminación LED, con ahorros energéticos estimados del 60% o la finalización de la cubierta fotovoltaica para autoconsumo, que permitirá cubrir en torno al 10% de la demanda energética.

En términos de sostenibilidad, la entidad municipal sigue adelante con programas que buscan reducir el impacto de los eventos en el entorno, como es el caso del proyecto MagNuS, para la reducción del desperdicio alimentario, que en 2025 generó 6.423 raciones de comida donadas al Banco de Alimentos.