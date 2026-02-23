Llorca se muestra "optimista" ante la posible llegada de un fabricante chino de coches eléctricos a Ford Almussafes

Semanas atrás, una delegación de la Generalitat Valenciana visitó China para tantear a las empresas de automoción del gigante asiático. Este lunes, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "optimista" sobre la posible llegada de Geely a Ford Almussafes.

Optimismo pero prudencia; en esa línea ha valorado el jefe del Consell la posibilidad de que la empresa china utilice las instalaciones de Ford para la fabricación de sus coches eléctricos. Pero, especialmente, ha incidido en la necesidad de "ser prudentes".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas tras una visita a las obras de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt (Valencia).

Ford ha mantenido conversaciones con Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

Llorca ha defendido que la Comunitat Valenciana "ha vuelto a ser atractiva para la inversión", como a su juicio demuestra el "interés en instalarse" de empresas del automóvil y de otros sectores.

Dicho esto, ha remarcado que él es "una persona muy prudente" y no quiere adelantarse "a decir nada, porque le corresponde a la inversión privada que venga a anunciarlo en su momento".

"Lo que puedo decir es que trabajamos para que inversiones tan potentes como la de PowerCo lleguen a nuestra tierra", ha añadido.

Preguntado por qué posibilidades reales tiene Geely para que fructifiquen sus negociaciones con Ford, ha afirmado que es "optimista" y ha insistido en que prefiere "ser prudente" porque "deben ser ellos los que anuncien lo que tengan que anunciar cuando llegue a su momento".

Al ser cuestionado por si durante los dos próximos meses visitará algún empresario chino la Comunitat Valenciana para abordar la llegada de inversiones relacionadas con los coches eléctricos, ha insistido en que "hay que ser prudentes" porque "estas cuestiones requieren de muchas reuniones, mucho entendimiento, muchísima coordinación".

"Buenas noticias"

"Estamos en el buen camino. Yo creo que, cuando una cosa se hace bien y se planifica bien, van a venir los resultados (...). Yo entiendo que uno quiera transmitir una gran noticia, yo lo que les puedo transmitir es que estamos en el buen camino para poder tener buenas noticias a corto o medio plazo", ha dicho.

Una delegación de ejecutivos de Ford visitó China a principios de febrero para explorar oportunidades, incluido el uso de su planta de montaje en Almussafes.

La utilización de estas instalaciones sería beneficiosa para ambas partes, ya que permitiría a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, al tiempo que daría un nuevo impulso a la planta.

Desde 2024, solo ha producido el Ford Kuga. La fábrica tiene una capacidad anual prevista de 400.000 unidades.

El costoso replanteamiento de la estrategia de Ford en materia de vehículos eléctricos ha llevado al fabricante de automóviles estadounidense a recurrir cada vez más a algunas de las marcas más conocidas de China, como BYD y Xiaomi.

Las conversaciones entre Ford y Geely se centraron en la fabricación y no incluyeron la posibilidad de compartir tecnologías como la conducción autónoma.

Las conversaciones fueron preliminares y es posible que no den lugar a un acuerdo, según la información adelantada hace tres semanas por Bloomberg.