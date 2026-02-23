La gigafactoría de PowerCo en Sagunto, más cerca de ser una realidad: "Más de la mitad del proyecto está en marcha"

Juanfran Pérez Llorca, durante su visita a las obras de PowerCo en Sagunto. EFE/ Manuel Bruque

"El proyecto que PowerCo está desarrollando en Sagunto es muy importante para la Comunitat Valenciana y ya es una realidad que más de la mitad del proyecto está en marcha".

Así ha destacado el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el trabajo realizado sobre la gigafactoría de PowerCo en Sagunto en su visita a las instalaciones, donde ha destacado la colaboración público-privada.

"Lo que ha quedado claro es que esta Comunitat vuelve a ser atractiva para la inversión", ha destacado Llorca ante los medios de comunicación. "En el mundo del automóvil y en otros sectores también", ha apuntado.

"Soy una persona muy prudente, sobre todo cuando viene inversión privada. Trabajamos para que inversiones tan potentes como PowerCo lleguen a esta tierra. Yo soy optimista, pero deberán ser ellos quienes anuncien lo que sea cuando llegue el momento", ha recordado con respecto a los plazos.

En las instalaciones ha mantenido un encuentro junto al CEO y al CFO de la compañía, Andreas Rottmann y Javier Rivera, donde ha señalado que "se están cumpliendo los plazos para poner en marcha todo el entorno necesario para que la gigafactoría empiece a producir las primeras celdas de baterías".

La Generalitat y Espais Econòmics están realizando una inversión de más de 600 millones de euros para consolidar Parc Sagunt como referente industrial y logístico del arco mediterráneo.

Asimismo, Llorca ha indicado que la futura planta de baterías "generará 3.000 puestos de trabajo directos y otros 30.000 indirectos", consolidando así la zona como un polo de innovación, empleo y formación.

Uno de los pilares fundamentales del Área Logística de Sagunto es la plataforma intermodal a la que se destinan unos 85 millones de euros.

Según ha trasladado el president, "permitirá consolidar un nodo clave para la multimodalidad y reforzar la conexión marítima, ferroviaria y logística a escala europea".

Para la adquisición de los terrenos que forman el Área Logística se han destinado 125 millones de euros a los que se suman más de 74 millones para obras no ordinarias, imprescindibles por la complejidad y envergadura de la actuación.

El jefe del Consell ha indicado que otra infraestructura estratégica es la nueva estación depuradora de aguas residuales, cuya construcción cuenta con una inversión de 50 millones y que "no solo dará servicio al nuevo desarrollo industrial, sino que sustituirá a la antigua depuradora que atendía al área urbana del Puerto de Sagunto".

Inversiones

En paralelo, se están destinando más de 107 millones de euros a las obras ordinarias de urbanización y a la construcción de parcelas industriales, garantizando que el espacio esté "plenamente preparado para la implantación de nuevos proyectos empresariales".

El president ha destacado que "Parc Sagunt cuenta con un elemento diferencial como es el Battery Campus que tiene como objetivo formar talento especializado y reforzar el ecosistema industrial asociado a las nuevas tecnologías de movilidad". Para este proyecto, la Generalitat está invirtiendo más de 34,8 millones de euros.

Por último, el Consell está trabajando ya en el desarrollo de una planta de producción solar que permitirá avanzar en la generación de energías renovables y contribuirá a reducir de manera significativa la huella de carbono de la futura gigafactoría.