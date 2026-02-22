Récord histórico: la agricultura de la Comunitat Valenciana ya exporta más de 10.000 M de euros y sostiene el balance

El sector agroalimentario es el gran pulmón de la balanza comercial en la Comunitat Valenciana. El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, resalta el nuevo récord de exportaciones que logra el sector al superar los 10.197 millones en 2025.

El conseller ha precisado que "solo el sector agroalimentario" aporta un saldo positivo de 3.500 millones de euros, al vender al exterior más de lo que se compra. Y ha remarcado que el dato "reconoce un trabajo que se hace cada día con exigencia, controles y trazabilidad".

Sin su aportación de 3.500 millones, el déficit global de la Comunitat sería de más de 3.200 millones de euros. Los últimos datos del Informe mensual de comercio exterior sitúan en positivo los datos de las tres provincias, que exportan 37.541,4 millones de euros e importan 37.296,6.

La agricultura compensa así los números rojos de otros sectores y provincias, en particular el déficit de 3.820,2 millones de euros que acumula la provincia de Valencia.

El saldo negativo de la provincia de Valencia contrasta ampliamente con el de las otras. Alicante tiene un superávit de 1.176,3 millones de euros y Castellón lo dobla con 2.888,7.

El análisis de los datos y comparándolos con los de 2024 da aún más valor al buen estado del campo valenciano. La Comunitat ha pasado de ganar 1.478,5 millones en 2024 a solo 244,8 millones en 2025.

Esto hace que el récord de los 10.197 millones del campo sea todavía más importante, porque es lo que impide que la Comunitat Valenciana entre en pérdidas comerciales por primera vez en años.

El éxito del sector primario valenciano se produce en un contexto de extrema fragilidad para el comercio exterior de la región. El desplome del superávit comercial de la Comunitat Valenciana en un 83 % en el último año contrasta con que la agricultura ha logrado crecer un 8% hasta pulverizar su propio récord.

El conseller así lo valora y subraya a través de un comunicado que este resultado "se consigue gracias a todos nuestros agricultores, ganaderos, pescadores", por lo que ha elogiado "a todos los que elaboran y comercializan productos agroalimentarios valencianos".

Barrachina reitera la felicitación explícita al conjunto del sector porque "nos permiten volver a enorgullecernos de nuestro sector agroalimentario". Punto en el que recalca el peso económico e industrial de la cadena agroalimentaria en las tres provincias, "que genera empleo y valor añadido a la economía de la Comunitat Valenciana".