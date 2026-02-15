El barrio que busca ser la nueva zona de moda de Valencia tendrá 109 nuevas viviendas: contará con 12M de inversión

Muchas zonas de Valencia se encuentran en pleno proceso de revitalización. Las promociones de viviendas incrementan y son muchos los inmuebles que se construirán en los barrios más relevantes de la ciudad.

En el barrio de Malilla, Viviendea planea desarrollar una nueva promoción de 109 viviendas en esta zona, para lo que ha captado una inversión económica de 12 millones de euros.

La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de la compañía y en el despliegue de su tecnología para alinear el diseño de las promociones residenciales con las necesidades de los clientes, desde las fases iniciales del proyecto, tal y como han detallado desde la promotora.

El proyecto iniciará las obras en las próximas semanas, una vez obtenida la licencia en un plazo de solo cuatro meses, un hito especialmente ágil para este tipo de tramitaciones.

El nuevo edificio que impulsa Viviendea y que se sitúa en el barrio valenciano de Malilla, está concebido como "un proyecto modular adaptable a la demanda".

Dispondrá de 20 alturas donde se distribuyen 109 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios. Contará además con 87 plazas de garaje y 64 trasteros.

Sergio López Alcover, CEO y fundador de Viviendea, señala que la promoción "nace de una inquietud profesional muy simple: hacer el mejor proyecto posible, el que la gente realmente quiere. Este desarrollo en Valencia es un paso más en la visión de poner la demanda primero y el proyecto después".

A lo largo de su historia, el modelo se ha materializado ya en inversiones que superan los 15 millones de euros para la promoción de más de 150 viviendas en Valencia.

El núcleo del sistema combina Inteligencia Artificial (IA) con estudios de demanda y procesos de precomercialización: en lugar de campañas masivas, Viviendea genera bases de interesados inteligentes y modulables que guían decisiones clave desde la fase de viabilidad.

Sin embargo, no será la única promoción que se desarrolle en el barrio en un futuro próximo. Este mismo jueves han iniciado las obras de 91 viviendas de protección pública (VPP) y alquiler asequible social en Malilla.

Esta construcción está incluida en el Plan VIVE, impulsado por la administración autonómica y con el que se están edificando en la capital valenciana casi 200 viviendas con una aportación de 9 millones desde el Consell.

La parcela en la que se prevén las 91 nuevas VPP para alquiler asequible está situada en el PAI de Malilla y fue cedida por el Ayuntamiento de Valencia a la Generalitat, que la licitó en derecho de superficie por un plazo de 50 años prorrogables hasta 75.

La alcaldesa, María José Catalá, aseguró que la promoción "va a generar una oportunidad para muchísimas personas en alquiler social y dentro del Plan VIVE".

Los inmuebles tendrán de uno a tres dormitorios, aunque el 72% de ellas será de dos dormitorios. La edificación consta también de 66 plazas de garaje, 35 trasteros, zonas verdes y espacios comunes.

Todo ello supone una inversión de 12,7 millones de euros, de los que 3,94 millones proceden de fondos europeos. Los alquileres irán desde los 525 euros aproximadamente a los 840 euros al mes.