Jaume Domènech, exfutbolista del Valencia CF, sobre sus inversiones: "Ahorrar no es meter el dinero en el banco"

Los futbolistas tienen un elevado poder adquisitivo mientras se encuentran en activo en el deporte. Sin embargo, es habitual ver a grandes deportistas perder grandes fortunas cuando cuelgan las botas.

En el podcast 'En el Foco' de Carlos Carbonell, conocido como 'Tropi', el exportero del Valencia CF, Jaume Domènech, abordó temas vinculados a la economía y la inversión inmobiliaria no como un lujo, sino como una necesidad vital para los deportistas de élite y su futuro económico.

La carrera del futbolista es corta y genera altos ingresos en poco tiempo. Sin embargo, Jaume advierte que el nivel de vida sube rápidamente, lo que puede ser peligroso si los ingresos se detienen de golpe.

"Cuando empiezas a jugar percibes cantidades de dinero que te parecen que eres Dios. Tu modo de vida evoluciona muy rápido y te adaptas a ganar y a gastar", explica el excapitán che.

Para él, "ahorrar no es meter el dinero en el banco". "Mi madre ha sido fundamental y es mi mano derecha en todas las inversiones que hago. También habré leído 15 libros sobre inversión y muchas cosas que desconocemos y son determinantes", detalla.

Su estrategia inmobiliaria comenzó en 2014, tras analizar la burbuja de 2008. Observó que los precios de las viviendas eran hasta cuatro veces inferiores, entendiendo que la economía funciona por ciclos de expansión y recesión.

A diferencia de muchos inversores, Jaume optó por comprar sus primeros inmuebles sin endeudamiento. Utilizó su salario para adquirir activos al contado, evitando tener capital parado y aprovechando las oportunidades que ofrecía el mercado.

Esta inquietud financiera no pasó desapercibida en el vestuario valencianista. "Muchos compañeros me siguieron la estela y quisieron que yo les ayudara a comprar pisos o a invertir su dinero", explica el exportero.

Para ambos, tanto para Tropi como para Jaume, exfutbolistas, el dinero invertido representa "pequeñas dosis de libertad". El fin último de la inversión inmobiliaria es convertir el capital en tiempo libre futuro, permitiendo disfrutar de la familia sin depender de un salario laboral.

Aunque el ladrillo es fundamental en su cartera, Jaume también diversifica en renta variable. Sin embargo, la inversión inmobiliaria permanece como un pilar sólido que ofrece seguridad frente a la volatilidad de otros mercados financieros actuales.

Valencia CF

En el podcast, trata también su carrera como futbolista y capitán del Valencia CF, donde llegó con 24 años con una convicción inquebrantable. "Era conseguirlo o morir en el intento", confesó. De hecho, desde su llegada se visualizó como el portero titular del primer equipo.

Como capitán, Jaume entendió que debía dar el 100% cada día, incluso cuando no era titular. Esta ética de trabajo feroz le valió el respeto de sus compañeros, evitando ser un líder que solo "vende humo".

"Yo estaba seguro de que lo iba a hacer bien. Cuando te vas haciendo más mayor eres consciente de la dimensión que tiene defender una portería como la del Valencia o jugar una final de Copa del Rey con la ilusión de toda una ciudad", explica en el podcast.