Una encuesta encargada por los empresarios valencianos alerta de la dificultad de emprender: "Hay mucha burocracia"

Los empresarios preguntan y la sociedad responde. En el contexto actual, la burocracia, la regulación y los impuestos amenazan el sector empresarial. Sin embargo, pese a los problemas, el sector privado ha experimentado un nuevo crecimiento en este último año.

Así lo refleja el 'Barómetro del Empresario' del año 2026 que ha presentado la Asociación Valenciana Empresarial (AVE) y en el que se han comunicado los principales datos del impacto del sector privado en la economía nacional.

Junto a ellos, a través de una encuesta realizada a más de 3.000 personas, se ha dado a conocer la opinión de la gente en relación con la figura de los empresarios. En concreto, el 85% de la población española considera que no es fácil emprender en España.

Es ahí donde las principales amenazas del sector entran en juego, ya que los encuestados achacan a la falta de capital y el exceso de burocracia los principales motivos para la falta de voluntad de emprendimiento.

En la presentación del cuarto Barómetro elaborado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) han participado el director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universitat de València, Joaquín Maudos, y el presidente y fundador de GAD3, Narciso Michavila.

Michavila ha señalado que "las facilidades que se dan para el emprendimiento son complejas, hay mucha burocracia". Sin embargo, ha destacado que, entre los menores de 29 años, 1 de cada 2 se plantea emprender en un futuro.

Entre quienes no han puesto en marcha un negocio, la falta de capital ha sido el freno más citado (48%), seguida del riesgo financiero (40%) y de la preferencia por opciones laborales más seguras (32%).

A pesar de ello, el 32% de los encuestados declara haber emprendido algún negocio, con mayor incidencia entre hombres y entre personas de 30 a 44 años. Casi 6 de cada 10 personas emprendedoras se declaran satisfechas o muy satisfechas con la decisión de haber emprendido.

Por otro lado, un 57% de la población considera que los jóvenes empresarios también enfrentan mayores dificultades. Esta percepción es mayor entre los encuestados de 18 a 29 años (70%).

Además, casi el 50% de los españoles considera que la fiscalidad, la facilidad para crear y hacer crecer empresas y la regulación y burocracia es peor en España que en otros países de Europa.

"Una imagen positiva"

Siete de cada diez españoles tiene una imagen positiva o muy positiva de los empresarios y el 69 por ciento ha considerado que esa percepción se ha mantenido o ha mejorado durante el último año.

La mejora de la imagen del empresario se atribuye principalmente a su contribución económica, especialmente al crecimiento del país y a la generación de empleo, que concentran las menciones más frecuentes.

Siete de cada diez españoles considera además que el sector privado debería desempeñar un papel más relevante en el impulso del emprendimiento, aunque este apoyo ha descendido cuatro puntos respecto a 2025.

Crecimiento en 2025

Joaquín Maudos ha destacado que "los datos hablan por sí solos para poner en valor la contribución de los empresarios y las empresarias a la economía".

Según el Barómetro del Empresario 2026, en enero de 2025 había en España 3.310.824 empresas activas, de las que el 95,1% no tenían asalariados o eran microempresas y el 99,8% eran pymes, mientras que las medianas y grandes compañías han representado solo el 0,8 por ciento del total.

El sector privado concentra el 85,6% del empleo en España 2025 --19 millones de ocupados según la EPA, cinco décimas más que en 2024.

En la Comunitat Valenciana, supone el 86,8%. Además, el empresariado ha sido responsable del 88% de los 2,44 millones de puestos de trabajo creados desde 2019 en España, frente al 12% generado por las administraciones públicas.

El 87% del PIB lo genera el sector privado y las empresas ejecutan el 88,8% de la inversión total del país --el 91,0% en el caso de la Comunitat Valenciana--, así como el 89,9% de la inversión en tecnologías de la información y la comunicación y el 94,4% de la inversión en activos intangibles.

En materia fiscal, las empresas han aportado 45.665 millones de euros a través del Impuesto sobre Sociedades en 2024, el 12% del total de impuestos recaudados, y han asumido el 70,6% de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, hasta alcanzar el 33,8 por ciento de los ingresos públicos, 7,7 puntos por encima de la media de la UE-27.