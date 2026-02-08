Óscar, emprendedor, creó su marca de ropa a los 15 años: "Invertí 600€ para empezar, en un año he enviado 80 pedidos"

Todo empezó, prácticamente, por casualidad. Óscar González apenas tenía 15 años cuando, tras una lesión en el tobillo y mucho tiempo inmovilizado, se le ocurrió montar su propia marca de ropa. Recibiría por nombre Snookt.

Ahora, con 16 años y algo más de un año de trabajo, su pequeño proyecto de moda sigue más vivo que nunca. "En un año he enviado entre 70 y 80 pedidos", informó a este diario.

La historia de este joven valenciano arrancó en noviembre de 2025. En una de esas tardes en casa, sentado y aburrido, se puso a dibujar y recordó una sudadera que había visto en el instituto y que le había llamado la atención.

Intentó reproducirla en papel y descubrió que le gustaba. A partir de ahí empezó a crear pequeños bocetos y mock-ups de prendas.

A todo, se suma que en las tiendas no encontraba el estilo que buscaba para vestir y, si daba con alguna prenda "chula", el precio se disparaba. Entonces se le ocurrió crear Snookt: "Voy a meterme un poco en este mundillo y a ver qué tal", se dijo.

El siguiente paso fue investigar por redes sociales cómo habían empezado otros jóvenes con su propia marca.

Óscar cuenta que probó con distintas plataformas que le asesoraban cómo arrancar su proyecto. Más tarde, empezó a buscar proveedores.

"La mayoría de ellos eran chinos o turcos que trabajaban con costes bajos, pero con mínimos de producción de 25 prendas por modelo", explica. Para empezar, afirma, era mucha cantidad.

Después encontró por casualidad una pequeña tienda-proveedor en Valencia que le ofrecía justo lo que necesitaba: "Producción bajo pedido y sin tener que asumir grandes stocks".

Desde entonces ha trabajado con ellos, aunque reconoce que el trato no siempre ha sido fácil y ya explora alternativas para poder crecer.

En total, calcula que invirtió unos 600 euros para poner Snookt en marcha, entre la creación de la web, las primeras pruebas con proveedores y el desarrollo de los diseños.

Un año después asegura que ya ha recuperado la inversión inicial y que, "poquito a poquito", empieza a obtener beneficio.

Snookt

El nombre de la marca no responde a ninguna gran estrategia de marketing, sino a un juego de sonidos.

Óscar buscaba algo corto, con aire internacional, "como las marcas guays", y empezó por Smoke (fumar, en inglés). No le convencía del todo y fue deformando la palabra hasta llegar a Snookt, un nombre sin significado, pero con sonoridad propia.

El logo también fue creación suya. Se inspiró en el mar e hizo una "S" artística por la inicial de Snookt.