Laura, joven valenciana, sobre el alquiler: "Se nos impone compartir piso, pagar mínimo 1.200 € tú sola es imposible"

El precio medio por alquilar un piso en la ciudad de Valencia supera ya los 1.500 euros al mes a fecha de enero de 2026, tal y como contó este diario.

Con salarios que no llegan a esa cantidad, es prácticamente imposible que una persona joven pueda independizarse por sí misma y, por tanto, no queda más remedio que compartir vivienda.

Es el caso de Laura Bellido, una joven valenciana harta del problema de la vivienda. "Antes compartir piso te permitía ahorrar para vivir solo, pero ahora se nos impone sí o sí, cuando encima los precios del alquiler, aún compartiendo, son estratosféricos", lamenta en sus redes sociales.

Respecto a las cifras del año anterior, el precio ha incrementado más de un 15%, según Fotocasa. "Pagar mínimo 1.200 € por un alquiler tú solo es imposible", comenta.

"Que yo sepa, yo no trabajo para esponsorizarle la vida a mi casero, que coja la pala, deje de vivir del cuento y así quizá deja de ser la lacra más asquerosa de esta sociedad", denuncia Laura.

Ha llegado al extremo de no querer tener que hacer turnos para cocinar, "porque no cabemos las cuatro a la vez en la cocina". "O preguntar si hay algún tendedero libre para que mi ropa se pueda secar y no huela a moho".

Y es totalmente comprensible. Laura quiere empezar a formar un hogar para ella misma, sin tener que cenar en la mesa del comedor y recogerla rápido porque, seguramente, algún compañero la vaya a usar.

"O sencillamente llegar a casa y no hablar con nadie. Y de verdad que no tiene nada que ver con la gente que vivo o con la que he vivido", asegura la valenciana.

Aunque realmente pudiera desembolsar 1.200 €, tampoco lo haría "por un piso ruinero" ni para nadie que viva a su costa.

"Yo siento que no avanzo si no tengo un espacio mío que vaya más allá de las cuatro paredes de mi cuarto, porque en serio, ya de verdad, necesito dejar de llevar mi vida de habitación en habitación y recuperar lo que nos han quitado, que es la capacidad de emancipación y el derecho a la vivienda", reivindica.

Al límite

En otro vídeo publicado en su perfil @bellidamen, muestra, a través del mapa del portal inmobiliario Idealista cómo los precios del alquiler se disparan tanto en el centro de Valencia como en los barrios de la periferia.

Así lo exhibe en el vídeo: "Esta es la ciudad de Valencia, esto es el centro, el barrio del Mercado y el barrio del Carmen. Los pisos valen 1.200, 1.900, 1.400, 2.000, 1.300, 2.500; en la zona hacia la calle Colón más: 4.800, 2.000, 1.700, 1.600, 3.000".

"Ahora nos vamos a la periferia, a 4 kilómetros del centro. Aquí vemos Poblats Marítims. ¿Qué me dices? Que están exactamente igual de caros o más en algunas ocasiones que en el centro".

"Vamos a bajar un poquito más hacia el Grao", prosigue, para afirmar que de 1200 € no bajan, "pero esto tiene que ser un error, yo creo", dice, en tono irónico.

Después se desplaza a barrios como San Marcelino, Safranar, Machado y Orriols y comprueba precios similares. "Hasta en Torrefiel, el barrio actualmente más barato de Valencia. ¿Será que toda Valencia está cara?", concluye, enfadada.