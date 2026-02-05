Ford reconoce negociaciones con la china Geely y otras "muchas empresas" para que fabriquen coches en Almussafes

"Ford mantiene muchas conversaciones con muchas empresas. Unas veces fructifican. Otras, no". Con estas palabras confirmó este miércoles Ford España a EL ESPAÑOL-Invertia las negociaciones con la compañía china Geely para que esta última fabrique sus coches eléctricos en la planta de Almussafes (Valencia).

Se trata de una confirmación relevante. En primer lugar, porque Ford no acostumbra a pronunciarse de forma pública sobre acuerdos no confirmados. En segundo, porque revela una estrategia desconocida hasta la fecha para aprovechar su infraestructura y mantener su carga de trabajo: ceder espacio sobrante a otros fabricantes.

Ford no confirmó ningún otro nombre. Financial Times informó recientemente de que la marca americana ha mantenido conversaciones con otros fabricantes chinos como BYD y Xiaomi sobre posibles colaboraciones, si bien se desconoce si en dichos contactos se ha planteado también a las compañías chinas la posibilidad de producir en Valencia.

Ford Almussafes solo produce un modelo en la actualidad, el Kuga. Lo hace en la planta Body 2 de la factoría valenciana. Y justo en esta planta, la de Body 2, es donde Ford planea producir el nuevo coche híbrido previsto para el segundo semestre de 2027.

Es decir: está vacía el resto de la fábrica, una enorme factoría donde hace apenas unos años Ford ensamblaba hasta cinco modelos: Connect, Mondeo, S-Max y Galaxy, además del mencionado Kuga.

En caso de alcanzar un acuerdo, Ford España, además de rentabilizar sus instalaciones, generaría más empleo. En la factoría valenciana llegaron a trabajar más de 9.000 personas, cifra que se ha visto reducida a más de la mitad.

Cabe subrayar que no sería la primera vez que la factoría de Ford Almussafes fabrica vehículos ajenos a Ford. Otra compañía asiática, la japonesa Mazda, ensambló a principios de siglo su modelo Mazda 2 en la fábrica valenciana.

Las conversaciones con la china Geely fueron reveladas este miércoles por Bloomberg. La agencia informó de un posible intercambio de capacidad de fabricación en Europa entre ambas marcas. El mismo incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de Almussafes.

Un empleado de Ford Almussafes ultima un Kuga ensamblado en la factoría. Efe / Kai Forsterling

Ya era conocido que el fabricante de automóviles de Detroit estaba buscando nuevas alianzas globales en el marco de su estrategia de vehículos eléctricos.

De hecho, con este propósito, una delegación de ejecutivos de Ford visitó China esta misma semana para explorar oportunidades, incluida la cesión del uso de su planta de montaje en Valencia.

La utilización de las instalaciones de Almussafes permitiría a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China.

Las conversaciones entre Ford y Geely, sin embargo, se centraron en la fabricación y no incluyeron la posibilidad de compartir tecnologías como la conducción autónoma. Las conversaciones fueron preliminares y es posible que no den lugar a un acuerdo.

El pasado mes de diciembre Ford anunció que daría marcha atrás en sus planes de desarrollo de vehículos eléctricos y apostó por la fabricación de híbridos.

El nuevo coche

Como informó EL ESPAÑOL el pasado mes de noviembre, ingenieros de Ford procedentes de Alemania ya trabajan desde hace semanas en Body 2 para adecuar las instalaciones a la producción del nuevo vehículo, que tendrá la plataforma del Ford Kuga y componentes del Bronco.