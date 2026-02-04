Metrovacesa afirma que el sector inmobiliario valenciano está "tensionado pero sólido" y "sin señales de burbuja"

Una nueva fase ha comenzado en el sector inmobiliario valenciano. La promotora Metrovacesa afirma que, "tras varios años de fuerte expansión demográfica y urbana, el desequilibrio entre el número de hogares y la vivienda nueva comienza a tensionar el mercado".

Así se desprende del último análisis del mercado residencial que ha publicado la compañía en el marco de su iniciativa Metrovacesa R3search, en el que expone el incremento de los precios pero recalca que, pese a la tensión del mercado, "no hay señales de burbuja".

En este contexto, Metrovacesa apunta al rápido crecimiento del mercado valenciano, el cual provoca un "desfase estructural entre oferta y demanda que empuja los precios al alza y deteriora la accesibilidad residencial".

Un acceso a la vivienda comprometido especialmente para los nuevos compradores. Sin embargo, pese a ello, la compañía recalca que "el mercado sigue mostrando un comportamiento sólido desde el punto de vista financiero".

Por tanto, pese a que la solidez del mercado a nivel financiero no arroje síntomas de "apalancamiento excesivo o sobrecalentamiento en la concesión de hipotecas", el acceso a la vivienda es cada vez más complicado y los precios continúan al alza.

Cabe destacar, tal y como ha recalcado la compañía en un comunicado, que, desde 2021, la provincia ha ganado más de 195.000 nuevos residentes, en su mayoría internacionales, aunque también con cierta recuperación de los flujos nacionales.

Asimismo, también hay que añadir que Valencia ha superado los 1,11 millones de hogares tras sumar 12.000 nuevas familias en el último año. "Este avance se apoya en un saldo migratorio muy elevado, con 58.744 nuevos residentes, casi un 20% por encima de su media reciente", destaca la compañía.

Este "dinamismo" además de los factores demográficos y financieros ha "consolidado a Valencia como uno de los principales polos de atracción del arco mediterráneo".

Según la promotora, "a diferencia de otros mercados más maduros, Valencia mantiene una expansión sostenida, impulsada por factores estructurales como la actividad económica, la consolidación urbana o la llegada de nuevos residentes que buscan vivienda habitual".

Metrovacesa sostiene que "la situación del mercado valenciano responde a factores estructurales y demográficos, más que financieros" y señala que "a medio plazo, el reto pasa por reforzar los mecanismos que permitan transformar la fuerte demanda potencial en oferta efectiva de vivienda".

Por ello, ha reclamado "mayor suelo disponible, promoción ágil y una visión metropolitana capaz de absorber el crecimiento sin comprometer la accesibilidad ni el equilibrio territorial".

"El cuello de botella"

Pero, el análisis de Metrovacesa identifica la oferta de vivienda como el "principal cuello de botella" del mercado valenciano.

En los últimos doce meses se han concedido 6.600 visados de obra nueva, una cifra que representa un "repunte significativo respecto a la media reciente, pero que sigue siendo claramente insuficiente para absorber el volumen de nuevos hogares creados en el mismo periodo".

En el acumulado de los últimos cuatro años, la provincia ha formado 46.797 hogares más de los que se han iniciado en obra nueva, "ampliando un déficit estructural que no responde a una parálisis de oferta, sino a la velocidad del crecimiento demográfico", ha señalado la promotora.

"Este desajuste explica buena parte de la presión que comienza a trasladarse al mercado, a medida que la demanda residencial avanza a un ritmo muy superior al de la capacidad productiva", advierte la promotora.

De acuerdo con Metrovacesa, "este desajuste confirma que Valencia entra en una fase donde el crecimiento de la demanda, sostenido por una presión migratoria muy elevada, supera la capacidad del sistema de generar vivienda a su mismo ritmo".

Precios al alza

El precio medio de la vivienda en la provincia de Valencia se sitúa en 2.418 euros/m2, con un crecimiento interanual del 17,3% y una subida acumulada del 55 % desde 2019, explica.

La brecha entre la evolución de los precios y la renta de los hogares alcanza los diez puntos, "reflejando un deterioro progresivo de la accesibilidad, especialmente para nuevos compradores y hogares de renta media".

Pese a ello, "el comportamiento del mercado no presenta señales de sobrecalentamiento financiero", afirma Metrovacesa.

La compañía destaca que en los últimos doce meses se han registrado más de 41.500 compraventas, con un claro predominio de la vivienda de segunda mano, que concentra el 83,5% de las operaciones.

De hecho, las hipotecas han crecido un 14,8 %, hasta 28.600 operaciones, de modo que el 69% de las compraventas se financian, "en línea con la media nacional y bajo criterios de prudencia".