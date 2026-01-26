AEDAS Homes inicia las obras de su proyecto de 71 viviendas junto al Roig Arena en una de las zonas de moda de Valencia

La promotora residencial AEDAS Homes ha iniciado las obras en el plazo previsto del proyecto Barocci en la ciudad de Valencia en una de las zonas de moda de la capital del Turia.

Ubicada en el barrio de Malilla, la construcción, que ejecuta la constructora Dragados, se encuentra muy próxima al pabellón multiusos del Roig Arena y frente al nuevo Hospital de La Fe.

"AEDAS Homes sigue demostrando su capacidad operativa, compromiso con los clientes y excelencia en el producto a través de ubicaciones únicas. Barocci representa la primera promoción de la compañía en el barrio de Malilla", afirma Cristina Andrés, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Valencia y responsable de Barocci.

La promoción Barocci, que lleva el sello de NAC Arquitectos, está conformada por 71 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas -incluidos áticos con grandes terrazas-, con garaje y trastero, en un edificio de 19 alturas.

Además, este exclusivo residencial disfrutará de completas zonas comunes con áreas verdes y ajardinadas, piscina, espacio exterior con solárium, gimnasio, local social, aparcamiento para bicicletas, punto limpio de residuos y otras funcionalidades, tal y como ha anunciado la promotora en un comunicado.

Para Andrés, la llegada de las grúas a Barocci es "un hito de confianzay certidumbre, y la mejor noticia para las decenas de clientes que ya han adquirido una vivienda en el residencial".

"Hablamos de una comercialización exitosa: más del 50% del producto de Barocci ya está vendido", remarca además de adelantar que la entrega de las viviendas está prevista para el primer trimestre de 2028.

Trabajos en la promoción. EE

"Tras este éxito comercial también está la concepción del proyecto, con una gran variedad de producto que responde a las necesidades de, prácticamente, todo tipo de compradores. Desde familias en crecimiento a inversores que buscan una oportunidad", señala Andrés.

"Excelente ubicación"

La demanda está valorando los múltiples atractivos que ofrece Barocci, según Andrés. "La excelente ubicación, el diseño arquitectónico del proyecto, las altas calidades, las buenas distribuciones de los inmuebles con doble orientación y pasantes o las completas zonas comunes, entre otros", destaca.

Edificio de la promoción Barocci de AEDAS Homes en Valencia. EE

Además, también destaca el carácter sostenible de Barocci, "que contará con la certificación energética doble A" gracias a medidas como aerotermia o doble acristalamiento con rotura de puente térmico.

“Barocci se alza, en definitiva, como una oferta diferencial en Valencia capital, donde AEDAS Homes ha desarrollado o está desarrollando en total más de una decena de proyectos con cientos de viviendas ya entregadas”, concluye Andrés.