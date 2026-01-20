Intelier acelera su expansión con nuevas aperturas y una nueva gestora de activos para impulsar su cartera hotelera

Intelier Hotels & Suites, cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality, el área de alojamiento, restauración y ocio de Nealis, afronta una nueva etapa de crecimiento con la previsión de múltiples aperturas en el corto plazo con el objetivo de"consolidar su presencia en destinos estratégicos".

Se trata de un plan que "reforzará" el posicionamiento del grupo en el segmento urbano y vacacional de calidad.

Valencia, Benicàssim, Córdoba y Málaga concentran los principales proyectos que marcan su hoja de ruta más inmediata, basada en un crecimiento selectivo y en el desarrollo de activos con un alto valor añadido.

Un impulso que responde a un contexto de transformación del sector turístico y a la evolución de las demandas del viajero, cada vez más orientadas hacia propuestas con identidad, calidad y una relación más estrecha con el destino.

En este escenario, Intelier apuesta por proyectos que combinan "ubicaciones estratégicas, servicios diferenciales y una cuidada integración con el entorno", una visión que va más allá del crecimiento cuantitativo y pone el foco en el valor de cada activo.

Para acompañar esta etapa de expansión, la compañía ha reforzado su estructura operativa con la creación de Intelier Hotels Management, una nueva gestora que permitirá abordar el crecimiento del portfolio con mayores niveles de especialización y eficiencia.

La nueva sociedad estará operativa a partir de febrero de 2026 y nace tras años de experiencia en la gestión de activos de terceros, una trayectoria que ha servido de base para dar este paso de forma natural.

"Con la puesta en marcha de la nueva gestora damos un paso natural en la evolución de la compañía, que nos permitirá trasladar nuestro conocimiento y experiencia en gestión hotelera a nuevos proyectos", ha destacado Iker Llano, director general de Intelier Hotels & Suites.

Próximas aperturas

En este contexto, Intelier continúa desarrollando proyectos como el Hotel Intelier Malvarrosa Plaza, cuya apertura en Valencia se mantiene para el segundo trimestre 2026.

El establecimiento contará con 170 habitaciones y aspira a convertirse en un referente del distrito marítimo por la calidad de su propuesta y su cuidada concepción.

Por su ubicación y prestaciones, el hotel se orientará especialmente a parejas y viajeros que buscan una estancia tranquila, cerca del mar pero bien conectada con el centro de la ciudad y el transporte público, con un claro interés por el diseño, la gastronomía y las experiencias cuidadas.

Junto a este proyecto, Intelier desarrolla también Core Suites Azor, en Benicàssim, en la ubicación del antiguo Intelier Azor, cuya apertura se mantiene para finales de 2026.

El complejo contará con 110 suites y se posicionará como una propuesta de alojamiento claramente diferencial dentro de la oferta turística de la ciudad.

Especialmente pensado para familias y grupos deportivos, el proyecto contará con servicios premium como gimnasio, restaurante, bike center, habitaciones de hipoxia y una amplia terraza con vistas panorámicas a la bahía, concebida como uno de los grandes espacios experienciales del complejo.

Proyectos en Andalucía

Este mismo enfoque, basado en la singularidad de los activos y su valor arquitectónico, se traslada también al crecimiento de Intelier en Andalucía.

Málaga se incorpora así al mapa de expansión de la cadena con una apertura prevista para 2028. El hotel, que se enmarcará dentro de la categoría Select, contará con aproximadamente 72 habitaciones.

El crecimiento previsto para los próximos años incluye también un paso decisivo en la evolución de la cadena. La hoja de ruta de Intelier contempla la apertura en 2028 del Intelier Grand Select Córdoba, un proyecto que supondrá el salto de la compañía a la categoría cinco estrellas.

"Con este conjunto de proyectos y la puesta en marcha de Intelier Hotels Management, la compañía consolida una estrategia de crecimiento a largo plazo, orientada a la calidad, la especialización y el desarrollo de activos singulares", ha destacado Llano.