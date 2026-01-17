Javier Medina, propietario de 8 pisos con 30 años: "Aunque tus padres no paguen la entrada puedes comprar una casa"

Cada vez son más las preocupaciones que afrontan los jóvenes una vez salen al mercado laboral. Una de ellas es independizarse, comprar una vivienda o alquilar un piso en el que comenzar una nueva etapa.

Para ello, muchos de ellos se ven obligados a recurrir al apoyo económico de padres o familiares por la falta de recursos que muchos sufren a edades tempranas. Sin embargo, no es así para todos.

Javier Medina es inversor inmobiliario y con 30 años ya es propietario de ocho pisos en Valencia. En una de sus apariciones en laSextaXplica, durante un debate, asegura que nunca recibió ayuda de sus padres para acceder a una vivienda.

"Mis padres tienen su casa y yo tengo más patrimonio que ellos, es decir, no creo lo que comentan de que "si tus padres no te pagan la entrada"", explica en el debate del programa.

Esa es la opinión de un inversor inmobiliario: "Aunque tus padres no te paguen la entrada de un piso puedes comprar una casa".

A lo largo del programa, Medina también habla sobre las herencias y el patrimonio, con respecto a lo que asegura que no piensa dejar patrimonio a sus hijos.

"Yo pienso más en fundírmelo yo y no dejarles herencia y dejarles en vida el: "Oye, vente a trabajar". Yo tengo a mi hijo de tres años, le pongo a barrer con la escoba y le doy un euro y con ese euro va a la máquina a sacarse un juguete", explica.

De esa manera, Medina busca "inculcarle el esfuerzo" a su hijo para que el día de mañana trabaje y gane dinero para así invertirlo.

"De hecho, le digo: si ese euro lo gastas, lo pierdes y tienes que seguir trabajando; sin embargo si ese euro lo inviertes en un piso, el piso lo alquilas y ya no tienes que seguir trabajando", explica.