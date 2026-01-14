Feria Valencia programa 100 ferias y eventos para 2026: "Es uno de los calendarios más ambiciosos y diversificados"

Feria Valencia ha dado a conocer el calendario de eventos para el ejercicio anual que ya ha arrancado, el cual cuenta con un total de 100 certámenes y eventos para el año 2026 en uno de los programas "más ambiciosos y diversificados de los últimos años".

Con el objetivo de consolidar su posición como primer foco de atracción para el turismo de negocios en la Comunitat Valenciana, la programación prevista combina grandes certámenes internacionales, ferias profesionales "altamente" especializadas y citas abiertas al público.

Por su parte, el director general de Feria Valencia, Mariano Clemente, ha destacado que la actividad sigue orientada "a la atención a los sectores fundamentales para la economía valenciana, tales como todos los vinculados con el mundo del interiorismo".

"Estamos ante un año potente. Con una fortaleza creciente en la captación de eventos externos que nos eligen como destino por el gran potencial de la ciudad y por las excepcionales características técnicas de nuestro recinto", ha subrayado.

Uno de los grandes pilares para 2026 gira en torno al interiorismo que apunta Clemente, un ámbito en el que Feria Valencia es "referente internacional".

Feria Hábitat València, Textilhogar Home Textiles Premium, Espacio Cocina SICI y 360 by CEVISAMA conforman una oferta conjunta que sitúa a València como punto de encuentro "imprescindible" para la industria del mueble, la iluminación, el equipamiento de baño, la cerámica, la cocina, los textiles para el hogar, la arquitectura y el diseño, según ha señalado la institución.

El calendario 2026 refuerza igualmente el peso de los certámenes industriales y tecnológicos, con citas de referencia como FIMMA y Maderalia, especializadas en maquinaria, herramientas y proveedores para los sectores de la madera, el mueble y la decoración.

Estos eventos, que se celebran de forma conjunta, convierten a Feria Valencia en un gran escaparate de innovación industrial, automatización y soluciones productivas avanzadas.

Feria Hábitat Valencia. Rober Solsona / Europa Press

A ello se suman ferias vinculadas a la logística y la cadena de suministro, como Intralogistics VLC, así como encuentros profesionales relacionados con la sostenibilidad y la transición ecológica, como Ecofira, que reflejan la adaptación del calendario ferial a los grandes retos económicos, medioambientales y tecnológicos que afrontan las empresas.

Turismo de negocios

Más allá de la dimensión estrictamente sectorial, Feria Valencia desempeña un papel clave como motor del turismo de negocios en la Comunitat Valenciana, según ha explicado la entidad.

Además, ha destacado que cada año, los eventos que se celebran en el recinto generan decenas de miles de desplazamientos profesionales, con un impacto directo en sectores como la hostelería, el transporte, el comercio y los servicios.

El servicio al territorio sigue siendo un "eje fundamental" de la actividad, según el director de Feria Valencia.

"Somos el principal motor del turismo de negocios en la Comunitat y eso nos exige un esfuerzo comercial a la altura del compromiso que tenemos con ese papel dinamizador de la economía valenciana", ha subrayado.

Captación de eventos

El calendario 2026 refleja esa estrategia de captación de eventos externos y congresos profesionales que eligen Valencia como sede no solo por su conectividad, sino también por la capacidad técnica del recinto ferial y la experiencia organizativa acumulada a lo largo de más de un siglo de historia.

Uno de los elementos diferenciales del modelo de Feria Valencia es su capacidad para generar negocio tangible para las empresas expositoras.

Algunos de los expositores calculan que obtienen hasta el 20% de su facturación anual gracias a su participación en los eventos organizados en el recinto, ha destacado Clemente.

"Celebramos ferias que reúnen a cientos de empresas que, aunque son de los mismos sectores tienen intereses asimétricos. Conseguir alinearlos en un evento y acercarles compradores que cubran sus expectativas es nuestra función", ha subrayado Clemente.