Llorca defiende la continuidad de la central de Cofrentes y tilda de "irresponsable" cerrarla por "cuestiones ideológicas"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este lunes la continuidad de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030 y la soberanía energética de la Comunitat Valenciana, y ha tildado de "irresponsable" seguir adelante con el cierre programado "únicamente por cuestiones ideológicas".

Pérez Llorca ha reclamado al Gobierno de España "aplicar el sentido común" para que una central "tan segura" como la valenciana de Cofrentes siga operativa, durante una visita a las instalaciones nucleares acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

El president ha señalado, a preguntas de los periodistas, que la Comunitat Valenciana fue pionera en aplicar una rebaja del impuesto que recauda la central nuclear con la eliminación de tasas autonómicas y que ha calificado de "imposiciones económicas inservibles" y que encarecen el recibo de la luz para los usuarios a largo plazo.

Ese compromiso del anterior Consell que presidía Carlos Mazón lo asume él también, ha dicho, porque no se puede cobrar "un impuesto revolucionario por el mero hecho de tener una central nuclear en tu tierra que lo que produce es luz y que además nos permite depender de nosotros mismos y no de otros países".

"Si yo defiendo que la central nuclear continúe, pues entenderá que más trabas el Gobierno valenciano no va a poner", ha indicado.

Pérez Llorca ha recordado que Cofrentes produce el 52% de la electricidad que se genera en la Comunitat Valenciana y ha destacado "el enorme impacto" para la competitividad de la industria de la región, que cuenta con más de 12.000 empresas industriales dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y más de 230.000 empleos indirectos, según informa la Generalitat.

El jefe del Consell resaltado la apuesta que está realizando la Unión Europea por la energía nuclear y ha apuntado que la actual comisaria Teresa Ribera "apoyó el cierre de Cofrentes cuando era ministra, mientras que ahora respalda la construcción de nuevas instalaciones en Europa".

Alargar la vida de la central nuclear permitiría reforzar el sistema eléctrico, alcanzar la soberanía energética y contribuir a la transición hacia un modelo energético en la Comunitat Valenciana que priorice las renovables con el apoyo de las no renovables.

Expedientes acumulados

La Generalitat ha desbloqueado 8.000 expedientes de acceso a suministro eléctrico de nuevas viviendas y empresas de la provincia de Valencia que estaban acumulados desde 2020.

Pérez Llorca ha explicado que esta medida forma parte del segundo plan de simplificación administrativa que se ha puesto en marcha con el objetivo de acelerar estos procedimientos para facilitar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la ciudadanía.

El president ha señalado: "Estamos actuando con cercanía y rapidez para hacer una administración mucho más eficiente y eficaz”, y ha reclamado que este proceso de simplificación se aplique también en el Gobierno de España.