El 'conseller' de Hacienda dice que "no pinta mal" la cifra de financiación valenciana: 3.670 M€ más para la Comunitat

El PP valenciano parece distanciarse de la rotunda crítica de la formación a nivel nacional ante la financiación autonómica pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC).

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira (PP), ha asegurado este lunes que las cifras de la propuesta del nuevo modelo de financiación presentada la pasada semana por la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, "no suenan mal".

Ha admitido, no obstante, que falta "mucha información" sobre la misma que espera conocer este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Rovira se ha pronunciado de este modo en una entrevista concedida a 'Les Notícies del Matí' de À Punt, en la que ha criticado la falta de información. "Lo único que tenemos es un powerpoint" presentado por Montero, ha lamentado. "No tenemos más datos", ha esgrimido.

El ejecutivo valenciano parece querer esperar a conocer el detalle antes de expresar una opinión definitiva, algo que no han hecho otros Ejecutivos como el socialista de Castilla-La Mancha. "No vamos a tragar", ha advertido este mismo lunes el presidente, Emiliano García Page.

En concreto, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Al menos en términos absolutos. La autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros. Está por ver en cuánto queda la cifra de financiación por habitante con este nuevo sistema y en qué posición del ranking nacional queda la Comunitat

Rovira ha indicado que, actualmente, tan solo disponen de un dossier. Por ello ha insistido en que falta "mucha información" sobre la propuesta.

"La letra pequeña"

"La cifra no pinta mal, pero necesitamos saber mucho más, lo que llamaríamos la letra pequeña", ha defendido el conseller, que en todo caso ha considerado que la negociación no ha empezado "con buen pie" tras el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El titular de Economía, Hacienda y Administración Pública ha hecho hincapié en que el sistema actual se aprobó en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, -"una persona que estos días está de actualidad", ha apuntado-, así como en que lleva "caducado más de 10 años" y que dejó a la Comunitat Valenciana "a la cola" en la financiación junto a Murcia. "Esa es la pura realidad", ha añadido.

Y ha lamentado que esa infrafinanciación provoca que la valenciana sea una de las regiones con mayor deuda, lo que en este caso para la Generalitat supone "un gasto muy grande anualmente en intereses". Por tanto, ha asegurado que desde el Gobierno valenciano quieren saber "qué pasa" con la deuda y ha criticado que al respecto "no tenemos ninguna información".

Sobre el hecho de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya condicionado el apoyo al nuevo modelo de financiación a que la Comunitat Valenciana tenga un fondo de nivelación, José Antonio Rovira ha explicado que se trata de que la región cuente con los recursos que necesita hasta que se apruebe el nuevo sistema en 2027, como ha "planteado" la ministra Montero.

El conseller ha apuntado que los expertos de la Comunitat Valenciana cifraron la cantidad del fondo de nivelación en algo más de 1.700 millones de euros. "Lo que decimos es, provisionalmente, asígneme ese dinero para que pueda vivir en 2026, más todavía cuando hacemos frente no solo a la deuda, sino también a los gastos de la dana", ha argumentado.

Preguntado por si el Consell apoyaría el nuevo sistema de financiación si recoge este fondo de nivelación, Rovira ha indicado que se lo plantearían, pero ha insistido en que faltan por ver "muchas más condiciones" como la quita de la deuda, los 4.000 millones de euros "que nos debe el Gobierno en dependencia" o los "más de 1.000 millones por desplazados sanitarios. "Hay que hablar de muchas cosas", ha advertido.

Al respecto, ha incidido en que hay que ver el modelo "completo" y no solo la "especie de anuncio hecho al día siguiente" a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa. "Suena raro", ha cuestionado, al tiempo que ha abogado por la "cautela": "Vamos a esperar a tener más conocimiento de todo el proceso".

Conferencia de Presidentes

A su juicio, para afrontar esta negociación el Ejecutivo central debería haber convocado la Conferencia de Presidentes, puesto que el sistema de financiación es "uno de los temas más importantes de la economía española". Y ha cuestionado que se convoque la CPFF el miércoles para después abrir una "negociación bilateral con cada comunidad autónoma". "Es un poquito raro de entender todo eso", ha sostenido.

También ha asegurado que otra parte que se "desconoce" en este momento de la propuesta del nuevo modelo de financiación es la condonación de la deuda, algo de lo que la ministra de Hacienda "no habló" la pasada semana. "Queremos saber qué va a pasar... se ve que a Junqueras no le interesó este asunto", ha ironizado.

Sobre el hecho de que el criterio de población ajustada sea uno de los pilares de la propuesta, ha celebrado que supone una victoria para la Comunitat Valenciana porque era una de sus peticiones y ha valorado que es "un acierto" del nuevo modelo.

Por el contrario, ha cuestionado el fondo climático, dado que a su juicio es "un gesto claramente hacia Cataluña", y ha considerado "curioso" que el Gobierno no haya dado a la Comunitat "ni un solo euro para la dana y ahora plantee un fondo contra el cambio climático".

Con todo, ha asegurado que la Comunitat Valenciana acudirá a la reunión del CPFF este miércoles con actitud "de conocer" la "letra pequeña" de la propuesta anunciada por Mª Jesús Montero. "Hay tantas cosas que no están definidas", ha señalado, al tiempo que ha preguntado a la ministra si va a "perjudicar" a la región las bajadas de impuestos impulsadas por el Consell.

"No sé hasta qué punto puede hacer que a los valencianos les llegue menos dinero porque decidimos eliminar el impuesto a la muerte o bajar el de transiciones patrimoniales para la compra de vivienda de jóvenes y familias numerosas. ¿Por esas políticas vamos a ser castigados?", ha deslizado, para seguidamente insistir: "Hay muchas preguntas sin respuesta aún".

Al respecto, ha negado que el Consell haya "bajado impuestos a los ricos" y ha defendido que el sistema de deducciones en el IRPF impulsado por el Gobierno valenciano "es para rentas bajas y medias".