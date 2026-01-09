Pérez Llorca lamenta que la financiación pactada con ERC exija "nuevos impuestos" para "pagar a los separatistas"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se mostró este viernes crítico pero cauto ante el nuevo sistema de financiación autonómica pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de ERC, Oriol Junqueras.

El dirigente lamentó que el nuevo sistema de reparto exija "nuevos impuestos" para "pagar a los separatistas".

Se pronunció en estos términos al ser preguntado por "las medidas anti dumping fiscal" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado para acompañar el nuevo sistema.

"Los ciudadanos pueden entender que están pagando más impuestos para que se le dé más dinero a los separatistas", dijo Pérez Llorca en su intervención. La Comunitat se opondrá a contrapartidas. "Acabar con un agravio no supondrá aceptar nuevas condiciones", agregó.

El presidente autonómico del PP recordó que la Comunitat ha sido la peor financiada por habitante de toda España durante la última década. Por ello, subrayó que no solo importan los millones extra que vaya a aportar el Estado, sino que "el reparto sea justo".

"Lo importante no es que nos den más, sino que sean justos, que estemos en la media, que no hemos estado nunca", aseveró el mandatario.

