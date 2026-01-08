Arantxa, experta inmobiliaria, sobre la nueva zona de moda para vivir en Valencia: "Hay vigilancia las 24 horas del día"

Es imposible ponerse de acuerdo. El centro, la periferia, un pueblo en plena naturaleza alejado del bullicio de la ciudad,... cada vez es más complicado elegir cuál es el mejor lugar para vivir en la provincia de Valencia.

Para facilitar la tarea, la experta inmobiliaria, Arantxa Espinosa, CEO de Homes by Arantxa, ha dado a conocer en un vídeo cuál es la mejor zona para vivir en Valencia, un espacio que está "de moda" entre todos los pueblos, incluso más que el centro de la ciudad.

En sus redes sociales responde a la pregunta de "cuál es el mejor pueblo para vivir en Valencia". "La gente de nivel está mirando más para allá", revela Arantxa sobre la nueva zona de moda.

"Ahora se lleva más lo que es la zona de Torre en Conill y Mas Camarena. Toda la gente está mirando más para esa zona, la gente de nivel, claro", explica.

Esta afirmación supone un cambio de tendencia con el que hasta ahora era "el mejor pueblo para vivir" en Valencia, tal y como afirma Arantxa. "Podía ser L'Eliana porque tienes todo tipo de servicios y está muy bien comunicado", asegura.

Sin embargo, explica que "es verdad que se está quedando un poco anticuado", razón por la que la adquisición de vivienda está dirigiéndose más hacia esa zona de la provincia.

Del mismo modo, la gente de nivel es la que se aproxima a esa zona de Valencia. "Estamos hablando de que allí el metro cuadrado cuesta más que en L'Eliana".

Por ello, alerta de que "es la mejor zona para vivir en Valencia "si te lo puedes permitir". Es por ello que, esta zona de Bétera se ha convertido en uno de los puntos más deseados por futbolistas y también ciudadanos que buscan vivir alejados del bullicio.

Vivienda cara

Pese a ser la mejor zona para vivir para Arantxa, cuenta con viviendas en venta desde precios considerablemente elevados, algo que se puede apreciar en el portal web de vivienda, Idealista.

En Torre en Conill, los inmuebles en venta más caros se sitúan en los 5 millones de euros. Casas de más de 1.000 metros cuadrados.

Sin embargo, en la zona de Mas Camarena, los pisos se sitúan cerca del millón de euros, pero son mucho más económicos que en Torre en Conill aunque menos lujosos.

El más caro es un chalet independiente de casi 500 metros cuadrados de 800.000 euros, muy lejos del coste de la vivienda en la otra zona.

Además, es una de las zonas más deseadas por los valencianos por los servicios de seguridad con los que cuenta. "Hay vigilancia las 24 horas del día", rezan algunas de las opiniones en redes sociales.

Además, su cercanía con el centro de Valencia, a tan solo 20 minutos, hace que sea una de las opciones más deseadas por muchos para vivir allí. Sin embargo, no cuenta con un sistema de transporte público que conecte las dos zonas de manera rápida.