Este es el pueblo más barato para comprar casa en Valencia: con pisos desde 30.000 euros a 1 hora de la ciudad

Comprar piso en la Comunitat Valenciana es algo cada vez más complicado. El acceso a la vivienda se ha encarecido en los últimos años y muchos grupos sociales experimentan dificultades para adquirir una, especialmente los jóvenes.

Sin embargo, algunas localidades escapan de los disparados precios de la ciudad y de las poblaciones más saturadas. De todas ellas, la opción más barata es Ayora.

Esta localidad, ubicada en la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, se ha convertido en el municipio más barato de la Comunitat Valenciana para comprar vivienda de segunda mano, con una media de 570 euros por metro cuadrado (euros/m2).

Así lo ha revelado el informe de Idealista del mes de noviembre, en el cual establece que las comunidades autónomas de Castilla la Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Región de Murcia albergan los 20 municipios más baratos para comprar una vivienda de segunda mano.

En cuanto a Ayora, su precio por metro cuadrado se sitúa casi 1.500 euros por debajo del coste medio en el conjunto de la provincia, fijado en los 1.926 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, esa diferencia es incluso mayor cuando se trata de la comparativa con el centro de la ciudad, donde el coste medio se sitúa en los 3.238 euros por metro cuadrado.

En el portal web de vivienda, Idealista tiene listados 44 pisos en esta localidad, con precios que van desde los 9.000 euros hasta los millones por fincas rústicas.

Situada a una hora de la ciudad de Valencia, es posible adquirir viviendas para reformar por 30.000 euros o para entrar a vivir desde los 70.000 euros.

Resto de España

El municipio más barato de España para comprar una vivienda usada se sitúa en la provincia de Ciudad Real (Castilla la Mancha). Concretamente, Almadén tiene el metro cuadrado más económico, ya que los vendedores de viviendas en el municipio piden una media de 335 euros por metro cuadrado.

El podio de los tres municipios más económicos se completa con otros dos de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, donde el metro cuadrado se queda en 427 euros, y Socuéllamos, donde alcanza los 460 euros.

En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro en Ourense, Galicia, (478 euros) seguido muy de cerca por Villacañas en Toledo, Castilla la Mancha, (479 euros) para cerrar el 'top 5'.

Argamasilla de Alba en Ciudad Real (484 euros) ocupa el sexto lugar y Miajadas en Cáceres, Extremadura, (487 euros) aparece en séptima posición, mientras que Villanueva del Arzobispo en Jaén, Andalucía, y Arroyo de la Luz en Cáceres (490 euros) comparten la octava plaza.

En el décimo lugar se encuentra El Carpio en Córdoba, Andalucía, (491 euros) como el último de los municipios por debajo de los 500 euros por metro cuadrado.

Si se tiene en cuenta el precio de estos municipios y sus respectivas comunidades, la diferencia es notable. Así, los mayores saltos se producen en los municipios andaluces del listado: un 82% de diferencia en Villanueva del Arzobispo y El Carpio, un 81% en Vélez Blanco, Moriles e Íllora, y un 80% en Beas de Segura.

Por el contrario, el menor salto es de un 47% y lo comparten Llerena frente a Extremadura y Herencia frente a Castilla la Mancha.