Andrés, administrador de fincas con 25 años de experiencia, sobre la relación con los vecinos: "Necesitas su permiso"

La aprobación de los vecinos es siempre imprescindible para llevar a cabo cualquier trámite o gestión en una comunidad de propietarios o incluso en tu propia vivienda. Sin embargo, no siempre es fácil tener una buena relación con ellos que lo permita.

Es por ello que Andrés Pérez, administrador de fincas con 25 años de experiencia en el sector, sabe que tener una buena relación con los propietarios de las viviendas es imprescindible a la hora de acometer cualquier renovación en tu propio hogar.

Así lo transmite durante el programa La Clau per a viure de À Punt, donde aborda el problema de Mari Carmen, propietaria de una vivienda en La Pobla de Farnals, en Valencia, que quiere hacer un cerramiento para ganar metros en su vivienda.

Para ello, necesita la aprobación expresa de los propietarios, algo sobre lo que advierte Andrés. "Por un lado hace falta solventar el tema administrativo con el Ayuntamiento, y luego el tema de la comunidad", detalla.

"No se puede hacer un cerramiento sin pedirles permiso". En el caso de Mari Carmen, exlplica que, "aunque hay que mirar estatutos y obras, en el 90% de los casos van a ser terrazas de uso privativo, son comunes".

Por su parte, la propietaria, también se muestra molesta con que en el bajo comercial de su edificio, sin previo aviso, se ha comenzado a reconvertir en vivienda. "No nos han solicitado una reunión", explican.

En este punto, Andrés apunta en la misma dirección. "Por un lado está el tema administrativo y por otro la comunidad, aunque les hayan concedido el cambio de uso, al final seguro que han cambiado algo", explica.

Es por ello por lo que incide de nuevo en la necesidad de contar con el permiso de la comunidad y el apoyo de una junta para poder efectuar cualquier modificación de ampliación de vivienda o trámite en tu propio hogar.

Por último, el administrador de fincas recomienda a ambas que, para resolver su problema, lo principal es contar con la autorización de los vecinos. "Será un error si no lo hacéis así", expresa.