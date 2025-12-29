Jorge Blanquer, asesor financiero, sobre el alquiler: "La gente no ahorra. Ha subido un 139% en el último año"

La clau per a viure de À Punt aborda en una de sus entregas uno de los temas que más preocupa a propietarios e inquilinos: los riesgos y las garantías del mercado del alquiler.

En la mesa, el asesor financiero Jorge Blanquer explica cómo proteger económicamente una inversión inmobiliaria y cómo se ha encarecido el sector, además de por qué se prefiere alquilar antes que comprar una vivienda.

Preguntado por el contexto actual, asegura que "la gente no ahorra". La situación, añade, tampoco ayuda, pues indica que el precio del alquiler ha llegado a subir un 139% en el último año. "Es una barbaridad", opina.

"Esto es la pescadilla que se muerde la cola", resume Blanquer, en alusión al alquiler y la compra de vivienda.

Según el asesor, "hay un porcentaje elevado de la población a la que no le gusta ahorrar". "Tienes que tener una idea clara y dejar cosas que te gustan hoy para tener otras en el futuro, como puede ser la independencia", advierte.

Préstamos

Blanquer, sentado junto a Javier Medina en la mesa, le felicita por su caso. Le reconoce que empezó de una forma "muy audaz", pues pidió varios préstamos personales en entidades bancarias distintas pese a tener poco capital.

El propio Javier admite que se endeudó asumiendo un riesgo importante, con cuotas altas y sin ganar mucho dinero.

Cuando el profesional le pregunta al inversor si hoy empezaría de nuevo como empezó, este le responde que sí porque ese primer piso "se ha revalorizado".

En ese momento, Medina razona ante los expertos que, si hoy un piso cuesta 80.000 euros, el banco le daría el 80% y, si no tiene el resto, combinaría hipoteca y préstamo personal, asumiendo más cuotas.

Sin embargo, Blanquer no aconseja esta estrategia porque, a su juicio, "hay que respetar la tasa de esfuerzo, la capacidad de pago".

"Lo hiciste perfecto en diferentes entidades y te ha salido bien, pero hoy en día no es para todos los públicos", matiza.

¿Nueva burbuja inmobiliaria?

En el programa también se plantea si se está a las puertas de una nueva burbuja inmobiliaria y si, en caso de estallar, podría repetirse una oportunidad de negocio como la de Javier.

Jorge es cauto en su respuesta: "Eso no lo sabe nadie, olvídate, nadie tiene una bola de cristal". En ese instante recuerda la burbuja de 2008 y afirma que, si a alguien le hubiera explotado aquella crisis con dos préstamos personales a cuestas, "el resultado habría sido muy distinto".

A continuación, se atreve a citar un refrán: "Vale más llegar a tiempo que andar cien años rogando", para subrayar que a Javi, además de valentía, le acompañó el momento del mercado.

Insiste en que no se trata de un juego: "Hablamos de dónde vive la gente". "Cuando hay mucha más demanda que oferta, cuando entran en juego grandes tenedores o fondos de inversión comprando grandes paquetes de viviendas, el mercado se tensiona todavía más".

Además, cuenta la cruda realidad de querer emprender como Javier Medina: "Hay que contar con todos los impuestos a la hora de comprar un inmueble, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) u otros tributos asociados".

Blanquer pide hacerse siempre dos preguntas clave: "¿Qué versión al riesgo tengo yo?" y "¿Es este el momento adecuado para asumir ese riesgo?"

Alquiler

À Punt también analiza en este formato una modalidad cada vez más habitual: el alquiler por habitaciones, una opción que promete más ingresos, pero también más riesgos.

Bajo el título ¿Es posible alquilar con tranquilidad? ofrece una mirada práctica y realista sobre el alquiler en la Comunitat Valenciana. A través de testimonios y consejos profesionales, trata de ayudar a entender cómo hacer del alquiler una opción seura, rentable y equilibrada.