Más de 800 ingenieros asiáticos buscan piso junto a Sagunto para instalar la alta tecnología de la gigafactoría de PowerCo

Encontrar vivienda para más de 800 ingenieros asiáticos, empleados de proveedores chinos y coreanos de PowerCo. Este es el reto al que tratan de dar respuesta inmobiliarias y promotoras valencianas, a petición de las propias compañías.

La construcción de la gigafactoría del grupo Volkswagen en Sagunto se acerca a una nueva fase, la de la instalación en su interior de la alta tecnología que permita la producción de celdas de baterías.

Se trata de una labor crítica que requerirá a partir de este mes de enero del desplazamiento a España de ingenieros especializados. Y tanto los propios empleados como sus empresas se enfrentan al problema de la vivienda que sufre Valencia y su área metropolitana.

En este caso, con una circunstancia agravante: se espera la llegada de más de 800 trabajadores en un entorno con el mercado inmobiliario ya tensionado. Tal es la complejidad que PowerCo ha llegado a recibir propuestas como la construcción de bloques de viviendas para este tipo de profesionales, e incluso la creación de residenciales de viviendas industrializadas.

Preguntadas al respecto, fuentes de PowerCo manifiestan a EL ESPAÑOL que no contemplan estas fórmulas, y que su papel se ha limitado a poner en contacto a sus proveedores con actores del sector inmobiliario en busca de soluciones habitacionales.

La compañía subraya de forma insistente que los empleados asiáticos que llegarán en los próximos meses trabajan para sus proveedores, que son el personal altamente cualificado imprescindible para la instalación de su alta tecnología y que estarán en Valencia solo de forma temporal.

"En estos momentos hay más de 1.400 personas -en su mayoría de origen español y de forma minoritaria de origen europeo- trabajando en la construcción de la planta", recuerda PowerCo.

La enseña explica que, "en apenas doce meses, se han levantado dos bloques productivos, los edificios logísticos de entrada y salida, el edificio de suministros, el edificio de calidad y otros edificios auxiliares a la producción, como la subestación eléctrica, hasta completar un total de once edificios que ya tienen muy avanzada o finalizada toda la obra civil, estructuras y recubrimientos".

"Todos estos profesionales pertenecen a empresas constructoras de origen nacional. De ellas, cuatro son compañías valencianas, que ejecutan contratos por un importe superior a los 250 millones de euros: UTE Itercon–Cobra; UTE Becsa–Pavasa–Bertolín; Rover; y UTE Servitria–Vilor", precisan.

De este modo, "además del empleo directo que generará la gigafactoría, el proyecto está contribuyendo de forma significativa a la dinamización de la actividad económica del entorno, generando empleo indirecto a más de un millar de profesionales", agregan.

Salas limpias y secas

Los encargados de crear las salas blancas de la gigafactoría y de instalar su tecnología, sin embargo, sí serán empleados procedentes del extranjero.

"Una vez finalizada la obra civil del primer bloque productivo, avanzamos ahora con la instalación de las salas limpias y secas (clean & dry rooms). Se trata de áreas productivas completamente herméticas, dentro de las cuales se instalará el equipamiento necesario para la fabricación de las celdas de batería", explica PowerCo.



Estas salas están siendo instaladas por K-Ensol, un proveedor coreano especializado en la instalación de este tipo de salas que cuenta con ingenieros altamente cualificados para ello.

"Una vez que K-Ensol concluya la estructura de las salas, se procederá a la instalación en ellas de los sistemas que permitirán garantizar una pureza total del aire (sin partículas en suspensión), un nivel de humedad constante inferior al 1% y una temperatura estable entre 19 y 21 grados", precisa PowerCo.



A continuación comenzará la instalación del equipamiento necesario para la fabricación de las celdas de baterías en el interior de estas salas limpias y secas.



"La instalación de este equipamiento será realizada también por profesionales altamente cualificados y especializados en este tipo de maquinaria dedicada a la fabricación de celdas que se ha adaptado ad hoc a las particularidades y requisitos específicos del proceso productivo de PowerCo".

Por este motivo, gran parte del personal será de origen asiático, la región del planeta con mayor experiencia en la producción de baterías y, en consecuencia, en la tecnología de esta industria.

Este personal "trabajará conjuntamente con equipos de instalación nacionales o europeos". "Se desplazará de forma puntual y temporal a Valencia para llevar a cabo la instalación, la puesta en marcha de los equipos y la formación de los operarios de la planta de Sagunto, que comenzarán a incorporarse a partir de enero", expone la filial de Volkswagen.



"Es decir, los operarios de PowerCo recibirán formación especializada en operativa de esta maquinaria por parte de sus fabricantes para asegurar que la operativa quede plenamente en manos de personal local una vez finalizado el proceso de instalación", concluye la firma.

Serán los propios proveedores los encargados de buscar una solución habitacional temporal a estos trabajadores a partir del mencionado mes de enero.

PowerCo agrega que no se espera un gran impacto en la vivienda por parte de los 3.000 empleados directos de su gigafactoría, ya que se espera que el grueso de los mismos sean vecinos del lugar que ya cuentan con residencias o altos directivos que apuesten por residencias de lujo en urbanizaciones del norte de Valencia.