Javier Medina (31), inversor inmobiliario y propietario de 7 pisos: "Mi vida la pagan los alquileres, a 900€ el mes"

Javier Medina tan solo tiene 31 años y prácticamente tiene la vida solucionada. O así lo considera él mismo. Es inversor inmobiliario y vive en l'Eliana, a 30 minutos de la capital.

Tras dejar su antigua floristería, invirtió sus ahorros en el sector de la vivienda y actualmente es propietario de siete pisos. De hecho, vive de las rentas que se generan de ellos.

"Mi vida la pagan los alquileres, a 900€ el mes", afirmó en el programa La Clau per a viure de À Punt.

Los 66.500 seguidores que acumula en redes sociales como Instagram le consideran una persona inspiradora. Sin embargo, otros opinan que es "un vendedor de humos, un vividor o simplemente como especulador".

Lo que sí queda claro es que él mismo se presenta como "emprendedor desde los 18, ahora inversor inmobiliario y padre de dos hijos", además de informático de profesión.

Pese al éxito, Javier conoce de primera mano los retos del mercado: impagos, reparaciones, inquilinos conflictivos o intentos de ocupación. En una de sus entregas, À Punt muestra su experiencia y reflexiona sobre los límites de alquilar con seguridad y tranquilidad.

Con tan solo 23 años y 3.500 euros en su cuenta bancaria, Javi decidió comprar su primera vivienda.

Lo que hoy puede parecer imposible, en una época en la que la mayoría de los bancos niegan hipotecas a los jóvenes por falta de estabilidad económica, él lo consiguió. Pidió dos préstamos en entidades diferentes.

"No tenía ahorros, todo lo que ganaba lo reinvertía en la floristería", recuerda. Aquel primer apartamento, en Andorra, lo destinó al alquiler vacacional. "Me gustaba esquiar, así que lo tenía disponible cuando quería, mientras el resto del año generaba ingresos", cuenta en el programa.

Ahora, con 31, Javi puede decir que vive de los alquileres tras vender su floristería. Por lo menos, que es "libre a los 30", su lema de vida.

"Me marqué una edad, ya no necesariamente para dejar de trabajar, sino para tomarte la vida de otra forma. Sin tanto estrés ni tanto horario", predica.

Su estrategia pasa por comprar pisos para reformarlos en municipios cercanos a Valencia. Después, los alquila. "Evito comprar en el centro de Valencia. Prefiero barrios tranquilos, con transporte público y que haya servicios cerca", explica mientras exhibe uno de estos inmuebles.

El joven afirma que invierte alrededor de 40.000 euros en la reforma integral y alquila la vivienda por unos 900 euros al mes.

Alquiler como negocio

El caso de Javi abre un debate en La clau per a viure: el del alquiler como negocio. Para él, ofrecer viviendas reformadas es "un servicio" para gente que no tiene esa capacidad de afrontar los 40.000€ de entrada de un piso.

"Hasta que esa persona o los jóvenes puedan acumular ese capital, alguien tiene que dar el servicio de ofrecer un piso reformado", considera.

Imagen de una vivienda en alquiler. Europa Press.

Otros expertos en la mesa, sin embargo, advierten que este modelo no es para todos. "Cuando Javi empezó, el mercado era otro. Los precios no son comparables a los de ahora, y el riesgo de endeudamiento es mucho más alto", señala uno de ellos.

En este sentido, advierten de que los préstamos personales, las cargas fiscales, los impagos y la lentitud judicial son factores que pueden convertir una inversión en un problema.

Riesgos

Por otro lado, Javi reconoce haber vivido situaciones difíciles, como por ejemplo que un inquilino no pague, una reforma que se encarece o un banco que retrasa la financiación. Por esta razón, tiene contratado un seguro de impago de alquileres.

Además, una curiosidad de este inversor es que, pese a tener siete pisos en propiedad, él mismo vive de alquiler. "Pensaba que alquilar era tirar el dinero, pero me he dado cuenta de que no siempre compensa comprar. Las viviendas más caras suelen ser menos rentables", explica.

"Queremos vivir en casas más grandes o en zonas más exclusivas, pero esas viviendas suelen ser menos rentables. No es proporcional el precio de compra con el del alquiler: a mayor precio de adquisición, menor rentabilidad", reflexiona, para añadir que no le resulta rentable alquilar una casa de medio millón de euros por 5.000€ al mes.

Vista general obra en construcción. Efe / Ana Escobar

Por último, concluye que se siente afortunado de haber podido sacar adelante su negocio y es consciente de que hay mucha gente que lo pasa mal, por eso agradece la situación en la que se encuentra.

La de Javi es la historia de un joven de 23 años que supo aprovechar las oportunidades del mercado, pero también refleja una realidad más amplia: la dificultad de acceder a la vivienda.

Entre el sueño de ser propietario y la urgencia de tener un techo asequible, lo que sí está claro es que el mercado inmobiliario sigue siendo uno de los grandes retos sociales en la actualidad.

Mercado del alquiler

La clau per a viure aborda en una de las entregas uno de los temas que más preocupa a propietarios e inquilinos: los riesgos y las garantías del mercado del alquiler.

También analiza una modalidad cada vez más habitual: el alquiler por habitaciones, una opción que promete más ingresos, pero también más riesgos.

Bajo el título ¿Es posible alquilar con tranquilidad?, los expertos examinan qué puede hacer un propietario para protegerse frente a impagos o desperfectos, cómo asegurar una rentabilidad estable y qué fórmulas legales y aseguradoras ofrecen mayor seguridad.

En definitiva, el formato ofrece una mirada práctica y realista sobre el alquiler en la Comunitat Valenciana. A través de testimonios y consejos profesionales, trata de ayudar a entender cómo hacer del alquiler una opción segura, rentable y equilibrada.

A Medina le acompañan en la mesa José Antonio Dorado, mediador de seguros, y Jorge Blanquer, asesor financiero, que explican cómo evaluar la solvencia de un inquilino, qué seguros son imprescindibles y cómo proteger económicamente una inversión inmobiliaria.