La empresa valenciana Laberit celebra un "año récord" en el Roig Arena: han superado los 73 millones de euros en ingresos

Laberit, tecnológica valenciana referente en software y soluciones digitales, ha reunido este viernes a cerca de 800 profesionales en el emblemático Roig Arena para su celebración anual de Navidad.

El evento sirvió para festejar el cierre de un ejercicio histórico en el que la compañía ha superado los 73 millones de euros en ingresos y ha fortalecido su estructura financiera con la entrada de Nazca Capital.

Bajo el nuevo tagline, “Boost your performance”, la compañía reivindicó el talento de su equipo como el motor principal de un crecimiento a doble dígito y de su expansión internacional, reforzando su propósito de propulsar a organizaciones y personas a través de tecnologías avanzadas para que alcancen sus metas.

La celebración en el Roig Arena pone el broche de oro a un 2025 marcado por la aceleración del negocio de la empresa valenciana.

El hito corporativo más relevante ha sido la entrada del fondo Nazca, que ha adquirido una participación minoritaria para impulsar el plan estratégico de la compañía.

Esta alianza, dotada de capital y visión estratégica, tiene como objetivo acelerar el crecimiento tanto orgánico como inorgánico.

El evento también ha destacado el posicionamiento de Laberit como líder en innovación. La compañía ha sido reconocida en el IBM Ecosystem Summit 2025 por su trabajo en automatización de procesos y ha obtenido las mejores evaluaciones tanto públicas como privadas por la creación de agentes de IA para el sector Salud, situándose como referente nacional en Inteligencia Artificial. Además, se mantiene y amplía la histórica alianza estratégica con Microsoft.

En el plano internacional, la tecnológica celebra el éxito de su producto propio de gestión hospitalaria SINAsuite, posicionando algunos de sus módulos en más de 80 hospitales en Chile y Ecuador, y que prepara su 2026 con el objetivo de atacar nuevos mercados en Oriente Medio, además de seguir triunfando en el español.

Más allá de las cifras, la fiesta de Navidad puso el foco en las personas. La dirección agradeció a los 800 asistentes su compromiso, destacando la "cultura boost", un modelo basado en la energía, la iniciativa y la propulsión para activar cambios en lugar de esperarlos.

"La nueva era del boost ha sido posible gracias a las personas: su compromiso, su capacidad de superación y su calidad profesional", destacó Carlos Pujadas, CEO de Laberit, en su discurso durante el evento.

Este crecimiento sostenido se cimenta en un liderazgo sectorial indiscutible. Laberit cierra el año como el socio tecnológico número uno en el sistema económico-financiero portuario, gestionando ya 14 de las 27 Autoridades Portuarias del país.

De igual forma, la compañía encabeza el mercado de hospitales privados gracias a su solución verticalizada sobre Microsoft Business Central, mientras que en los sectores de industria, gobierno y finanzas mantiene una posición de referencia respaldada por los principales top players del sector.

En el terreno corporativo, 2025 ha marcado un punto de inflexión estratégico con la constitución de SINAsuite, S.L. como spin-off monográfica de producto HIS (Hospital Information System).

Esta operación dota de entidad propia al producto estrella de la compañía para potenciar su escalabilidad internacional y tiene como meta la creación de un canal indirecto para nombrar partners en 60 países, sin diluir el mensaje central del grupo.

La nueva sociedad nace con una efectividad comercial impecable, habiendo ganado todos los procesos de adquisición de HIS en los que ha participado en 2025.

La compañía reafirmó su compromiso con el cuidado de las personas y de su felicidad, con el desarrollo del talento y con sus valores: humanidad, dinamismo, expertise e integridad, pilares sobre los que LÃBERIT proyecta su objetivo de seguir creciendo de forma acelerada a doble dígito en los próximos años.