El barrio donde se construirán más de 100 nuevas viviendas en Valencia: una inversión de 1,2 millones a 5 minutos del centro

Nuevo proyecto de vivienda del Ayuntamiento de Valencia con el Programa de Actuación Integrada (PAI) Padre Domènech, una actuación con la que se procederá a la urbanización de una de las zonas más transitadas de la ciudad y que ha sufrido una gran "degradación" en los últimos años.

Tal y como detalla el Consistorio, se trata de un espacio situado entre las calles Padre Doménech y las avenidas Tirso de Molina y Pio XII en el conocido barrio de Campanar.

El programa urbanístico que se plantea contempla, además, la construcción de 133 viviendas, de las cuales 22 serán Viviendas de Protección Pública (VPP).

En este sentido, concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha destacado que para el gobierno de la alcaldesa María José Catalá resulta prioritario dar respuesta a la necesidad que tiene la ciudad de incrementar la oferta de viviendas.

"Tanto las destinadas a aumentar el parque público de viviendas de protección pública y alquiler asequible para jóvenes, como las viviendas previstas en unidades de ejecución que llevaban años paralizadas", ha destacado.

De esta manera, Giner ha explicado que esta actuación urbanística en la que está prevista la construcción de 133 viviendas "responde también al impulso que estamos dando el Ayuntamiento para activar suelos que estaban pendientes de urbanizar desde años".

"Además, se podrán construir dotaciones públicas en un área urbana consolidada como es la Campanar junto a la avenida Pio XII", ha subrayado.

1,2 millones invertidos

Con una inversión de 1,2 millones de euros aproximadamente, el Consistorio asegura que el nuevo PAI permitirá la construcción de 133 viviendas en una zona ubicada a tan solo cinco minutos del corazón de la ciudad.

Además, recuerdan que en este espacio "existen edificios deshabitados con un estado de conservación deficiente y edificaciones tradicionales, fuera de ordenación, que presentan un estado de conservación normal".

"El resto del suelo es una explanada consecuencia de la demolición de antiguas construcciones y otras parcelas sin uso específico, actualmente utilizada como una bolsa de aparcamientos sin ordenación concreta, presentando en algunas áreas una urbanización muy deficiente y absolutamente degradada", explican.

El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia clasifica este suelo como urbano, con la calificación de residencial en edificación abierta (EDA).

La actuación integrada tiene una superficie de 12.077 m2s con una edificabilidad de 19.395,48 m2t; 16.300 m2t de uso residencial y 3.095 de uso terciario.