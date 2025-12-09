El Gobierno de España amplía seis meses más el Mecanismo RED para "proteger el empleo" en Ford Almussafes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una prórroga de seis meses del Mecanismo RED de Automoción firmado en diciembre de 2024; por lo que estará en vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

Se trata de la medida puesta en marcha por el Gobierno de España por la que la planta de Ford en Almussafes ha podido mantener su actividad pese a encontrarse en mínimos históricos de producción.

De esta manera, el Consejo de Ministros ha prorrogado por seis meses más el mecanismo RED de automoción que, según ha detallado el Gobierno central, ya ha beneficiado a más de 5.000 trabajadores del sector.

El mecanismo RED, incluido en la reforma laboral de 2021, es una medida de flexibilización y estabilización del empleo y se activa para un sector de la economía o por un ciclo temporal determinado.

En este caso, sobre Ford Almussafes, el mecanismo se aplicó para "proteger el empleo" de la fábrica hasta la llegada de la producción de 300.000 unidades anuales de un nuevo vehículo multienergía que se lanzará en 2027 y la actividad de su nueva planta de baterías, tal y como publicó este diario.

También según el Gobierno central, el principal objetivo con esta prórroga es "proteger el empleo y garantizar la competitividad de este sector estratégico para la economía española, que genera más de 200.000 empleos directos".

De esta manera, se busca asegurar el empleo de la fábrica de Almussafes, la cual, tras el anuncio de la alianza entre Ford y Renault, se asienta como una de las plantas productivas más importantes del continente.

De hecho, la compañía ha reafirmado que se trata de una planta "crítica" y que continuará teniendo importancia en el futuro de la producción.

UGT lo celebra

La situación en la planta valenciana de Almussafes no es del todo positiva. Si bien es cierto que acogerá la producción de nuevos modelos eléctricos, hasta la fecha, tan sólo fabrica el Ford Kuga.

Pero, ante la alianza con Renault, el sindicato mayoritario en el comité de la empresa, UGT, ha celebrado la posición de la fábrica en el engranaje de Ford.

"Esta es la primera de varias noticias positivas que vendrán y que responden a un nuevo posicionamiento de Ford en Europa", han resaltado en un comunicado.

Además, también han resaltado que "el giro" que adoptó la fábrica en 2023 hacia los modelos híbridos fue "la decisión correcta".

Mecanismo RED

Con el panorama de baja producción y el riesgo de la plantilla, llegó el llamado mecanismo RED, ideado durante la pandemia de la Covid-19 como rescate laboral a determinados sectores productivos ante coyunturas económicas muy adversas.

Los empleados de Ford Almussafes, en particular el sindicato UGT, mayoritario en la planta, solicitaban esta fórmula ante el compromiso productivo de Ford de 2027, con el objetivo de que no se produjeran alrededor de mil despidos en su plantilla y otros tantos millares en sus proveedores.

El Gobierno de España fue inicialmente reticente a aplicar esta herramienta, y sopesó ERTES singulares alternativos, si bien, finalmente, accedió a concederla.

Ahora, con la alianza entre Ford y Renault, el Gobierno ya ha ampliado ese mecanismo RED por seis meses más, hasta el 30 de junio de 2026, con la vista puesta sobre los nuevos automóviles de la compañía en 2027.