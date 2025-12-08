Cristina, emprendedora de una reconocida marca de joyas: "Empezamos hace 11 años y es increíble facturar ahora 30 M€"

Cristina Aristoy es una de las empresarias con más éxito en España. Con tan solo 25 años, junto a su socio Paco Torres, fundó la que sin duda es una de las marcas más reconocidas del panorama nacional: Singularu.

Lo que empezó en 2014 como un pequeño emprendimiento se ha convertido, once años más tarde, en un negocio de referencia en el sector de la joyería accesible. Hoy dan trabajo a más de 300 personas y cuentan con 82 tiendas físicas.

De un año a otro, Singularu ha crecido exponencialmente, con 30 nuevas aperturas de locales repartidos por España. En el último ejercicio, cerraron las cuentas en 30 millones de euros de facturación. "Es increíble", cuenta Aristoy a EL ESPAÑOL.

Sus logros son innegables. Tanto, que la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje) ha concedido el Premio Nacional Joven Empresario 2025 a Cristina y su equipo.

"Ha evolucionado mucho de lo que empezó a lo que somos a día de hoy, pero creo que los valores de Singularu se han mantenido desde el principio; muy en las raíces, muy de lo que Paco y yo queríamos construir", afirma Aristoy.

La emprendedora considera que venden "alegría" y siempre han intentado proyectarlo así a sus clientas.

Es consciente de que las joyas no son producto de primera necesidad, pero defiende que tienen un papel especial en las fechas más señaladas, ahora que se acerca la Navidad.

Joyas de Singularu. EE

Pese a esa alegría que transmiten a sus fieles seguidoras, admite que vienen de pasar un año complicado. La dana del pasado 29 de octubre de 2024 arrasó el almacén de la firma, ubicado en la localidad de Picanya.

Quedó completamente destruido e inhabilitado y sufrieron unas pérdidas que estima en torno al millón de euros. "Se perdió gran parte del material, excepto algunas piezas de metal que, con ayuda de los proveedores, se pudieron restaurar", explica Cristina.

Las joyas de Singularu ahora se confeccionan desde una nueva nave recién construida: "Ha sido como florecer de nuevo".

"Todo lo que pudimos pelear y luchar se ve reflejado ahora en este premio. Es todo un honor y un orgullo recibirlo, tanto a nivel personal como a nivel empresarial", añade, a la vez que agradece a otras fábricas, proveedores y clientas que les ayudaran "desde el principio".

Cristina recalca, además, que la marca se volcó con el pueblo y la zona para abastecer a las personas damnificadas en todo lo que necesitaban.

De aquellos recuerdos imborrables, lograron sobreponerse: pudieron salvar la campaña de Black Friday y de Navidad y cerrar el año con cifras récord de facturación.

Internacionalización

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL hace un año, los dueños de Singularu confesaron que el siguiente reto era pasar por la internacionalización con visos a abrir tiendas en el extranjero, un objetivo que sigue vigente.

"Estamos en ello", confirma la empresaria. Por el momento, se han focalizado en internacionalizar la marca a través de los marketplaces, es decir, desde Amazon y Zalando, aunque no descarta abrir alguna tienda física fuera del país en un futuro cercano.

"Vamos de la mano de empresas que ya están asentadas en varios países, que ya venden y tienen la logística. Es complicado entregar en tiempos, controlar los modos y las costumbres de pago si no has estado nunca", señala.

Tienda de Singularu en el centro comercial Aqua, en Valencia. EE

"¿Tenemos nuestro e-commerce? Sí, pero vender a través de estos partners, que ya gozan de credibilidad, es mucho más fácil que con nuestra página web", aclara.

Con la vista puesta en un crecimiento sostenido, Singularu no tiene techo. Encarará esta nueva etapa a consolidar su expansión más allá de las fronteras de España.

Premio Joven Empresario 2025

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje) anunció el pasado jueves que el Premio Nacional Joven Empresario 2025 recae este año en la firma de joyería valenciana Singularu.

"Su modelo omnicanal, su capacidad de escalado y su apuesta por la sostenibilidad han convertido a la compañía en un caso de éxito dentro del ecosistema emprendedor español", destacó Ceaje en un comunicado.

Cristina Aristoy, premio Joven Empresario 2025 por CEAJE. EE

Aristoy será además la primera mujer que se hace con el gran galardón que otorga la juventud empresarial de España en la XII edición de estos premios.

La facturación media entre todas las compañías ganadoras se sitúa en una cifra aproximada de 30 millones de euros. Proyectos, según Ceaje, "muy destacados y que aportan un valor diferencial a la economía española".

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el próximo 18 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Auditorio Banco Santander.