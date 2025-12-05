Nealis presenta su hub de innovación, un modelo para "impulsar el progreso" y crear "soluciones con impacto real"

Nealis, previamente Grupo Gimeno, impulsa ahora uno de sus principales ejes, la innovación, de la mano de 'Nealis Innovation Hub' para articular un modelo global de innovación y desarrollar soluciones con impacto real en las ciudades y en la sociedad.

En el acto de presentación celebrado en Valencia, Enrique Gimeno, Presidente de Nealis, ha subrayado que la creación de este órgano permite "impulsar y escalar un camino que ya veníamos recorriendo, consolidando un modelo de innovación que forma parte de nuestra forma de ser y que ahora queremos llevar más lejos".

Nealis Innovation Hub nace como la evolución del trabajo desarrollado en los últimos años a través de un equipo de más de 70 personas implicadas, en los que Nealis ha consolidado iniciativas de intraemprendimiento como IoTsens o Hydrens.

Pero junto a ello, el nuevo hub supone un salto cualitativo: unificar, ordenar y potenciar todas esas iniciativas en un marco común, más robusto y orientado a afrontar los retos urbanos desde la experimentación, la tecnología y la co-creación.

Tal y como compartió Guillermo Berlanga, director corporativo de Innovación de Nealis, "el hub se estructurará en tres grandes dimensiones que darán forma a la estrategia innovadora del grupo".

La primera, Explore, estará destinada a observar tendencias, generar conocimiento, impulsar la investigación aplicada y promover la transferencia tecnológica, mientras que la segunda, Grow, fortalecerá la cultura innovadora de la compañía.

Por último, la tercera, Connect, estará destinada a reforzar la colaboración con startups, empresas tecnológicas y otros agentes del ecosistema para cocrear soluciones y escalarlas.

Además, el hub integrará el ‘sandbox’ Nealis, un activo diferencial, dado su carácter de diversificación, que permita testar tecnologías y soluciones en entornos reales gracias a las infraestructuras del grupo desde espacios hoteleros o coworkings hasta infraestructuras hídricas, entornos portuarios o flotas de vehículos.

Voces del sector

El lanzamiento del hub se enmarca en un contexto de crecimiento y madurez del ecosistema innovador valenciano.

En este sentido, Lucía Calabria, subdirectora de Emprendimiento de Valencia Innovation Capital, ha puesto en valor la posición de la ciudad como polo estratégico de innovación y emprendimiento y el papel fundamental de la colaboración público-privada para consolidar proyectos con impacto real.

La jornada ha incluido un programa de conversaciones en el que han participado instituciones de referencia del ecosistema valenciano, nacionales e internacionales, vinculadas a la innovación tecnológica, la investigación aplicada y el emprendimiento.

En estos encuentros se han abordado reflexiones compartidas entre organizaciones como Plug&Play, Lanzadera, KM Zero, Ainia, Eurecat, Universitat Jaume I, Capsa Food o Moeve, entidades con las que Nealis mantiene desde hace años una relación activa y colaborativa.

Los diálogos han puesto sobre la mesa la importancia de los modelos colaborativos que combinan experiencia corporativa y creatividad emprendedora, el papel de la experimentación tecnológica, la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia aplicaciones prácticas y las claves para impulsar nuevas soluciones en ámbitos estratégicos como la gestión del agua.

Horizonte 2030

Tal y como han apuntado, Nealis Innovation Hub nace con una hoja de ruta que mira a 2030. Pretende desarrollar 50 proyectos de I+D, alcanzar 45 millones de euros en inversión en innovación, lanzar 15 programas de colaboración con startups y crear 8 spin-offs internas. Además, en esta misma hoja de ruta, se conformará el modelo de venture capital, a nivel corporativo.

Este impulso forma parte del nuevo proyecto estratégico de Nealis presentado hace unas semanas, que marca como horizonte a medio plazo alcanzar 1.000 millones de euros de facturación, destinar 300 millones a inversiones y generar más de 3.000 nuevos empleos, hasta conformar un equipo de 10.000 personas.