Ignasi, experto en ventas, sobre el Black Friday: "Nos gastaremos 257 euros de media y el 81% comprará regalos de Navidad"

Llega uno de los días más esperados del año: el Black Friday. Muchos esperan este viernes a las ofertas y los significativos descuentos en tiendas para anticipar sus compras navideñas.

"Los españoles nos gastaremos 257 euros de media". Lo asegura Ignasi Thió, traffic manager de Aladinia.com, ecommerce líder en regalos experiencia de España.

Según una reciente encuesta de la web número uno de España en este sector, ocho de cada diez españoles (81%) aprovecharán el Black Friday para comprar los regalos de Navidad o de Reyes.

Según el estudio, un 48% de los españoles gastará más este año que el pasado, mientras que un 29% confiesa que gastará lo mismo y un 24% algo menos.

"Este año compraremos una media de unos cinco productos. Un 43% tienen pensado comprar entre una y tres cosas, mientras que un 10% pretenden comprar diez o más", afirma Thió.

"Parece que los españoles se decantan este año por el ocio y las experiencias, (26%), seguido de un 24% que adquirirán electrónica, ordenadores y electrodomésticos; un 21% lo invertirán en moda y calzado; un 20% comprarán salud y belleza; y tan solo un 9% lo hará en hogar y decoración", detalla.

Black Friday. EE

Por otro lado, uno de cada cuatro encuestados (25%) reconoce que comprará solo si los objetos que buscan tienen un 40% de descuento o más, mientras que casi cuatro de cada diez (36%) comprará si tiene un 30%, un 32% si tiene un 20% y a un 7% les bastará que lo que buscan tenga un 10% de descuento.

El equipo de Aladinia ha comprobado en su encuesta que la mitad de los españoles (50%) entra en las webs en busca de alguna oferta o banner, mientras que un 21% se deja guiar por las redes sociales.

Un 10% mira en las tiendas físicas los días antes, otro 10% gracias a las newsletter a las que se han apuntado y un 9% se deja aconsejar por amigos o familiares.

"De nuevo va a ser un Black Friday digital, ya que el 47% afirma que hará sus compras solo online. Tan solo un 9% lo hará solo en tiendas, mientras que el 44% optará por comprar tanto online, como en tiendas físicas", explica el experto en marketing.

Black Friday. EE

Para las compras online, el móvil será el dispositivo empleado por el 66% de ellos, frente al 33% que utilizará el ordenador.

Del estudio se desprende que el 40% de los españoles comprará durante la semana del Black Friday, mientras que un 22% solo comprará el mismo viernes 28 de noviembre.

"En cuanto a las experiencias más demandadas, parece que los españoles necesitan un poco de relajación y desconexión del día a día y los problemas, ya que un 31% se decantarán por experiencias de spa y relax, mientras que un 23% buscarán una escapada", dice Ignasi.

En el lado contrario, un 15% prefieren algo "más movidito" y buscarán experiencias aéreas como volar en globo, en avioneta, parapente...

Otro 12% optará por actividades de aventura como el rafting, puenting o conducir motos de nieve... Por último, un 17% escogerá alguna experiencia relacionada con la gastronomía.