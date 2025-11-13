Marc, agricultor, sobre la fruta de los supermercados: "El 40% es de fuera de España. Hunde mi trabajo"

Con tan solo 23 años, Marc Ortega tiene dos huertos propios. Pero desde los 19 ya tenía claro que quería centrar su futuro en dos de sus grandes pasiones: la agricultura y la pilota valenciana.

Este joven agricultor de Xàtiva creó su marca, El Manual del Agricultor, y empezó a hacer vídeos didácticos para subirlos a sus redes sociales.

En su canal habla de temas relacionados con el campo, con la profesión y también da consejos para los seguidores que aman los productos naturales. También aprovecha esta ventana para denunciar, por ejemplo, que muchas frutas que se venden en los supermercados sean importadas de otros países: "Hunde la agricultura española".

"Mirad qué pedazo de aguacate valenciano, de piel lisa, aguacate bacon, espectacular. Mirad, todos salen buenos y súper tiernos y cremosos", dice, mientras enseña a cámara el fruto.

"¡Estos aguacates son una maravilla! Y además del país, recordad que ahora mismo los supermercados están llenos de aguacates de otros países. Si quieres apoyar a la agricultura española, puedes hacer tu pedido en mi web", afirma.

De hecho, entre un 35 y 40% de la fruta que se vende en grandes superficies no es de origen español.

Según FEPEX, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas, la importación española de frutas y hortalizas frescas en 2024 creció un 6% en volumen y un 12% en valor, respecto al año anterior.

Estos porcentajes se traducen en 4,3 millones de toneladas y 5.001 millones de euros, manteniendo la tendencia al alza de los últimos años.

300 cajas en un día

Marc decidió también abrirse una tienda online. En 24 horas llegan los envíos directos del campo a la mesa de casa.

Una vez confesó en a La via verda de À Punt (programa de divulgación sobre el territorio, el medio ambiente o la meteorología) que, si un vídeo se hace viral, puede llegar a enviar más de 300 cajas de producto en un solo día.

"Si yo hubiese montado este proyecto y no me diera a conocer en redes sociales, no vendería ni una caja", lamentó, aunque mostrándose agradecido de haber hecho crecer su comunidad. Por el momento, acumula 24.900 seguidores en Instagram, y 87.300 en Tiktok.

En una de sus últimas publicaciones, Marc celebra la gran cantidad de pedidos que ha recibido en las últimas horas: "¡Locura de pedidos! Más de 100 cajas que hemos conseguido sacar en un solo día. Y lo mejor, no paran de entrar pedidos. Mañana otra vez al ruedo", informa.