Ford ya prepara Almussafes para fabricar su nuevo coche: con piezas del Bronco, la base del Kuga y nombre por decidir

Ingenieros de Ford procedentes de Alemania trabajan desde hace semanas en la planta de Almussafes. En concreto, en Body 2. Ahí mismo, donde se ensambla el Kuga, prevé la enseña producir su nuevo coche, con la plataforma de este último y componentes del Bronco.

La información ya circula de forma incontenible por la planta. "Será el Bronco, la referencia es la del Bronco, CX735", llegan a asegurar algunos. El nuevo modelo, sin embargo, no llevará necesariamente este nombre.

En efecto, se trata del código del icónico 4x4 americano, recientemente relanzado por Ford. ¿Pero significa esto que el nuevo modelo se llamará así? "Eso es mucho aventurar", precisan los que más saben en la factoría.

Las certezas que sí ha podido contrastar este periódico son que los ingenieros que se encuentran trabajando en la planta para adecuarla a la nueva producción proceden de la central de diseño que Ford tiene en Colonia, Alemania.

"Es el equipo de diseño, el que decidirá la necesidad de las modificaciones a realizar en la línea de montaje para ensamblar los nuevos modelos", detallan a este medio fuentes conocedoras de los trabajos.

Los expertos consultados subrayan que la plataforma de los nuevos coches será la misma que la del Kuga, "de modo que, por mucho que se trabaje con la referencia del Bronco y con piezas de ese modelo, en absoluto se puede afirmar a estas alturas que vaya a ser una variante del Bronco".

"Se ha especulado con que pueda ser un Bronco crossover, una versión más pequeña para Europa con la plataforma del Kuga, que no es tan grande. Pero en Colonia se apostó por marcas nuevas, por recuperar los nombres de Explorer y Capri. Falta casi dos años para que el coche llegue al mercado, aún no está el nombre decidido", aseguran las mismas fuentes.

En la factoría, sin embargo, los operarios ya trabajan con ese objetivo, del que Ford puede llegar a fabricar 950 unidades diarias de dos variantes del nuevo modelo, según se especula. "Las unidades tampoco son una certeza, el número lo dictará el mercado", agregan.

"Futura cartera"

Preguntadas al respecto, fuentes oficiales de Ford España rehusaron a valorar la información recabada por este periódico sobre los movimientos en la planta de Almussafes, si bien no negaron que tales trabajos se estén produciendo.

"Ford está totalmente comprometido con su planta de Valencia y continúa trabajando activamente en su futura cartera de vehículos de pasajeros. Como ya hemos anunciado, esto incluye un vehículo multienergía que se construirá allí, pero no tenemos más detalles que añadir en este momento", indicaron.

Todo apunta a que Ford Motor Company concretará en breve sus planes para la factoría. Se esperan los detalles antes de que acabe el año. La previsión es que lleguen en diciembre.

Los mismos llegarán más de año y medio después de que la multinacional del óvalo anunciara, en mayo de 2024, que su planta de Almussafes no fabricaría los coches eléctricos prometidos, sino un híbrido superventas, de 300.000 unidades anuales, a partir del verano de 2027.

Esta última fecha, pese al retraso, se mantiene, aunque podría postergarse ligeramente tras la demora sufrida.

Cabe recordar que la factoría se encuentra con el empleo sostenido por el Gobierno de España para evitar despidos. Mil empleados diarios 'descansan' en el denominado ERTE Red que habilitó el ejecutivo.

Y todo en una fábrica que registra en el presente 2025 los peores datos de su historia. Apenas producirá 100.000 unidades anuales.

Así lo acredita la evolución histórica de la producción de la fábrica, recopilada por EL ESPAÑOL a partir de las cifras oficiales que ofrece Ford al cerrar sus cuentas y de la estimación para 2025 que realizan las organizaciones sindicales.

El dato de 2024 fue ya el de menor fabricación de coches y furgonetas, con un total de 120.127 unidades. Pero en el presente 2025 la previsión es que empeore todavía más.

Cabe recordar que 2025 es el primer ejercicio desde 1980 en el que la fábrica valenciana, tras perder la producción de la furgoneta Connect, ensamble un solo modelo.

El que queda es un coche con buena acogida en el mercado, el Ford Kuga, pero incapaz de mantener el ritmo productivo que tenía hasta hace no mucho la factoría. En 2017, hace solo ocho años, llegó a las 417.000 unidades.