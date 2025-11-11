Marcos, director de una empresa de hostelería: "Esta app puede mejorar la rentabilidad de un restaurante hasta un 24%"

La empresa valenciana Yurest ha llegado para digitalizar y facilitar la gestión de los negocios de hostelería independiente a través de una simple aplicación móvil.

Esta tiene el objetivo de simplificar la labor administrativa y facilitar cuestiones como el cumplimiento de normativas como la de registro horario, algo que facilita el día a día de estas empresas.

De hecho, según estimaciones de Yurest, su implantación podría llegar a mejorar la rentabilidad de un restaurante con una facturación media de 50.000 euros del 4 % al 24 %.

Yurest Lite no se plantea como una "solución definitiva", según ha explicado su CEO, Marcos Gómez, durante el evento de presentación celebrado en Madrid, sino "como una herramienta para que hosteleros más pequeños o con menos recursos puedan «avanzar en el proceso de digitalización" y gestionar sus negocios "basándose en analíticas avanzadas, pero de forma sencilla".

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE sitúa por encima de 264.000 las empresas pertenecientes al sector de la hostelería en España en 2024, lo que refleja el peso de una actividad en gran parte formada por pequeñas y medianas empresas, así como autónomos en proceso de digitalización.

La aplicación incorpora un sistema de fichaje digital que, según han subrayado sus creadores, favorecerá el cumplimiento de la normativa de registro horario obligatorio: el sistema permite cruzar los datos de ventas con los registros de asistencia, con el fin de identificar las horas de mayor demanda y ajustar los turnos de trabajo «a las necesidades reales del negocio», ha destacado Gómez.

Además, el programa incluye un escáner OCR que procesa y digitaliza automáticamente albaranes y facturas, aportando "claridad y visibilidad sobre datos financieros" a los usuarios, subrayan desde la empresa, frente a problemas de rentabilidad o a lo que pueda generar el sistema Verifactu.

Este nuevo sistema de facturación será obligatorio para empresas y autónomos el próximo año 2026, en concreto, desde el 1 de enero para quienes tributen en el impuesto de sociedades y desde el 1 de julio para el resto, lo que afectará a la gran parte de empresas de este sector.

Además, según ha puntualizado su CEO, la compañía está trabajando en nuevas funciones que permitirán mejorar el sistema, de forma que el usuario podrá "dar una cuenta de correo electrónico para que el proveedor envíe las facturas directamente y el sistema las integre y las digitalice", ha avanzado Gómez.

La aplicación también incorpora Yulia, un asistente basado en inteligencia artificial generativa que analiza los datos del negocio y propone planes de acción interpretando las métricas del sistema adaptados a distintos modelos (franquicia, servicio en mesa, delivery, etc.).

Gómez ha subrayado que, tradicionalmente, la integración del software de gestión ha quedado limitada a los grandes grupos hosteleros por su "dificultad de implementación y de utilización".

También porque era "inaccesible económicamente", por lo que ha reivindicado los beneficios para los locales pequeños de esta aplicación, que no requiere una gran curva de aprendizaje y que tiene una rápida implementación.