Denis, Enrique y Yuri, creadores de una nueva marca de helados: "La idea es vender 4.500 al día para expandir el negocio"

Enrique, uno de los impulsores de la marca, en la Feria Gastrónoma. EE

Denis, Enrique y Yuri, tres amigos de diferentes partes del mundo, decidieron hace unos meses poner en marcha un nuevo proyecto que marcara la diferencia. El sector que eligieron: los helados. Su objetivo: trazar un plan de expansión.

Pero no unos cualquiera. Con el nombre Mr. Coldman han llegado a Valencia para desestacionalizar el producto y demostrar que también son para el otoño. "La idea es vender 4.500 unidades al día para expandir el negocio", comentan.

En la actualidad hay disponibles ocho sabores distintos, que juegan con personajes y emociones concretas. Por ejemplo, el sabor pistacho es un genio.

"Estamos obsesionados con el resultado final, nuestros helados son gourmet y van en un packaging muy original", cuenta Enrique, uno de los impulsores.

Dieron el pistoletazo de salida el pasado mes de agosto y ya cuentan con 21 puntos de venta, ya que trabajan directamente para el sector de la hostelería (B2B).

Estos helados con ADN puramente valenciano están hechos en un obrador ubicado en Quart de Poblet (Valencia), desde donde producen miles de helados al mes que luego comercializan en importantes locales de restauración de la ciudad.

Etapas

Pero para entender cómo Mr. Coldman comienza a andar, hay que remontarse a tiempo atrás. Otro de los creadores, Yuri, ya tenía experiencia en negocios similares y con gran escalabilidad en materia de producción (llegando a las 275.000 unidades al mes).

Yuri ha sido, de hecho, el encargado de trazar un plan de expansión dividido en varias etapas de desarrollo. La primera: el salto productivo. Querían dar el paso de hacerlo una ciudad de la costa mediterránea, por ello la elección de Valencia.

Helados de Mr. Coldman. EE

La empresa ya ha comprado nuevo equipamiento que, junto a la ampliación de la plantilla, permitirá producir hasta 4.500 unidades de helados al día.

"Nos hemos convencido de que nuestro producto, al que posicionamos como gourmet, tiene demanda e interés", añade Denis, responsable de operaciones y coordinación del equipo.

Una demanda que, además, se observa durante todo el año y no solo en la temporada estival. "Ahora la tarea es desarrollar la distribución y aumentar el reconocimiento de la marca para que nuestro producto tenga cada vez más seguidores. Sabemos que les gustará tanto como a nosotros", indica.

Emoción por helado

La idea y el diseño son dos de los factores clave en el proceso creativo. Mr. Coldman no es solo una marca. Es un universo de personajes. Cada uno de los ocho sabores tiene su propio carácter y un packaging individual con una cara reconocible:

El de pistacho, es un genio.

El de mango, un tranqui.

El de fresa nata, un trasto.

El de frambuesa, un vampiro.

El de dulce de leche, un goloso.

El de doble chocolate, un crack.

El de café con leche, un respiro.

Y el de maracuyá mango, un gatito.

"Cada sabor es una emoción y representa un personaje", explican los fundadores, quienes destacan que en el sector horeca faltaba "un helado con identidad".

Cada helado se presenta en una cajita individual con un diseño único que refleja el carácter del personaje. El packaging cuenta una historia: en el reverso se puede ver la composición completa con el porcentaje de cada ingrediente, por lo que la transparencia es absoluta.

Respecto a los ingredientes, el sabor inconfundible no nace de recetas complejas, sino de la calidad de los ingredientes y su correcta combinación.

Sabor pistacho de los helados de Mr. Coldman, "un genio". EE

Cada helado de la marca contiene máximo cuatro ingredientes y un mínimo de dos. Por ejemplo, el helado de frambuesa consta de un 60% de frambuesa y un 40% de leche condensada, mientras que el de dulce de leche son 55% de nata y 45% de dulce de leche.

Los helados de Mr. Coldman no llevan agua. La base es "siempre natural": puré de frutas, leche, nata, yogur y, en el caso de las versiones veganas, leche de coco. "Nada de colorantes, conservantes ni estabilizantes", comunican.

Dónde está Mr. Coldman

Aunque el comienzo les supuso algún que otro desafío a estos tres amigos, como el de romper con la idea de que los helados son solo para el verano, hoy celebran un gran avance: ya cuentan con 21 locales asociados que ofrecen sus productos. Entre ellos están Kento, Tonyina Barra o Pollos Quinín.

Los creadores afirman que pronto añadirán otros sabores a la oferta, también para el público vegano. Por el momento, han experimentado con tres nuevas referencias: piña, aguacate y plátano con chocolate, todas a base de leche de coco.

Lo han hecho en Gastrónoma, feria gastronómica en la que han tenido un stand propio y la cual les ha ayudado a ampliar el mensaje dentro del sector hostelero.

Su objetivo en la próxima temporada es estar presentes en toda la Comunitat Valenciana y empezar las ventas en Barcelona para así convertir estos helados en "una experiencia gastronómica viajera y única durante todo el año".