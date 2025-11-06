Salvador Navarro se despide de la patronal valenciana muy crítico tras la dana: "La política ha fallado estrepitosamente"

Salvador Navarro ha abandonado la presidencia de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) tras 15 años al frente de la patronal valenciana. En su último discurso como presidente, ha dejado una dura crítica a los políticos tras la dana del 29 de octubre de 2024.

"Este año la política ha fallado estrepitosamente", ha reivindicado en relación con las inundaciones que dejaron 229 fallecidos en la provincia de Valencia.

Así se ha pronunciado en el discurso que ha pronunciado con anterioridad al nombramiento de Vicente Lafuente como nuevo presidente, en el que ha resaltado que "tras 15 años al frente de la patronal valenciana, llega el momento de cerrar una etapa".

Con voz quebrada, ha afirmado que finaliza su mandato "satisfecho con el trabajo realizado" y ha deseado "todo lo mejor" al nuevo presidente electo. "Ojalá él consiga todo lo que queda pendiente", ha afirmado.

Con un auditorio Miguel Burdeos puesto en pie y tras un largo aplauso, Salvador Navarro se despide de la patronal valenciana con un recordatorio a los políticos de que "no conviertan a los habitantes de esta ciudad en principales y en secundarios cuando pasan las elecciones". "Merecen más", ha subrayado.

Navarro ha hecho balance de los 15 años de presidencia en los que, según ha expresado, "han pasado a ser una representación autonómica sólida alineada con las prioridades económicas de nuestra comunidad".

"Nos hemos consolidado como un interlocutor imprescindible entre las instituciones, desde la Casa Real hasta los gobiernos", ha asegurado.

Tras 15 años al frente de la patronal valenciana, ahora deja paso a Vicente Lafuente, quien ha agradecido la labor de Navarro y le ha recordado a su predecesor que "seguirán contando con él" en el futuro.

Lafuente, nuevo presidente

Ya como líder de la patronal valenciana, ha afirmado que quiere consolidar un "proyecto continuista en lo que se ha hecho bien estos años". "Que nadie espere una revolución, el mejor legado es trabajar desde la ejemplaridad", ha explicado.

Junto con "el compromiso autonómico" que ha resaltado que tendrá la patronal valenciana bajo su mando, Lafuente ha expresado su voluntad de establecer una CEV "horizontal, abierta y participativa". "Una organización en la que todas las empresas quieran estar", ha asegurado.

Además, ha puesto el foco sobre los municipios damnificados por la riada del 29 de octubre de 2024. "No podemos permitir que las zonas afectadas sigan esperando", ha recalcado.

También ha apuntado a los presupuestos, sobre los que ha subrayado que es "exigible" que comprendan y garanticen "los recursos destinados a la dana" para abordar esa reconstrucción. "Esto no debe ser objeto de batallas políticas", ha subrayado.