El precio de la vivienda, disparado en la zona cero de la dana: un 16,8% de aumento anual y 632 euros más por m2

Un año después de la dana, la zona cero continúa recuperándose de las heridas que dejó la riada. Un impacto que también se ha trasladado al mercado de la vivienda en estos municipios, ya que muchos han experimentado subidas con respecto a doce meses atrás.

Así se desprende del informe 'La DANA, un año después', elaborado por el Grupo Gloval para analizar cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en las localidades más damnificadas por las inundaciones el pasado año.

Según el estudio elaborado por Gloval Analytics, el precio de la vivienda en la zona cero ha incrementado un 16,81% con respecto al pasado año. Una cifra que se sitúa por encima del 14,67% de subida que ha sufrido el resto de la provincia.

Sin embargo, hay incrementos que incluso duplican la subida interanual. Los más destacados se dan en Alginet, Albal, Benetússer, Silla y Massanassa, con incrementos superiores al 30 %. En el conjunto de la provincia, los valores medios de oferta se sitúan en los 1.585 euros por metro cuadrado.

La subida en los precios ha ido acompañada de un aumento de la compraventa de viviendas en toda la Comunitat Valenciana, con un incremento del 2,7%, siendo la zona cero de la dana la que concentra el 54% de las operaciones provinciales.

Sin embargo, con la subida de la compraventa, la oferta residencial se ha disminuido en un 22,6%, algo que contrasta con el incremento de la demanda que ha ido en aumento, según detalla el informe.

"La estabilidad económica y la mejora del empleo han favorecido la confianza del comprador, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido", reza el estudio.

"La demanda de vivienda es tan fuerte y la oferta tan limitada que supera cualquier reticencia a invertir en zonas afectadas por riesgos climáticos", ha señalado Roberto Rey, presidente y CEO de GLOVAL.

Alquileres en aumento

El mercado del alquiler también sufre incrementos aunque no de manera tan pronunciada como la compraventa de inmuebles, aunque de forma más moderada.

En conjunto, las rentas han aumentado un 5,76 %, alcanzando una media de 12,28 €/m²/mes, mientras que en la provincia la subida es del 6,4 %.

En los municipios de más de 10.000 habitantes, el alza media es del 5,27 %, con casos destacados como Alzira y Catarroja, donde los incrementos rondan el 20 %.

En los de menor tamaño, las subidas superan el 14 %, acompañadas de un 12 % más de oferta disponible y la aparición de nuevos mercados de alquiler en Almàssera, Guadassuar o Vinalesa.

Viviendas en venta

En el portal web de vivienda de Idealista, en Paiporta, que es considerada como la auténtica zona cero de la dana, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 1.770 euros, con una subida del 5,6% respecto al pasado año.

De hecho, en el portal, se puede observar como algunas de las viviendas en venta fueron afectadas por la riada del 29 de octubre de 2024 y todavía conservan algunas marcas del barro que entró en los domicilios.

Una situación que también se repite en Catarroja, donde el precio del metro cuadrado se sitúa en los 1.420 euros y la vivienda ha experimentado un incremento del 11,2%. También hay muchos inmuebles en venta que están siendo rehabilitados tras la riada.