El pueblo más barato de Castellón para comprar una casa: 687€ por metro cuadrado y casas desde 20.000€

Los precios para poder comprar una casa están por las nubes. Aunque el acceso a una vivienda digna está amparado en el artículo 47 de la Constitución española, la realidad es que cada vez resulta más difícil poder hacerse con una.

La provincia de Castellón, conocida por su diversidad paisajística y su calidad de vida, alberga municipios donde el precio de la vivienda se mantiene estable con respecto al de las capitales.

No muy lejos de la costa, el pueblo más barato para adquirir un inmueble es Alcalà de Xivert. Así lo indica el portal inmobiliario Idealista. Situado en la comarca del Baix Maestrat, este municipio se localiza al norte de la provincia y muy próximo a Peñíscola y Alcossebre.

El precio del metro cuadrado en es uno de los más bajos de toda la Comunitat Valenciana, situándose en los 687 euros/m2, según los últimos datos publicados de septiembre de 2025 en esta página web.

Vivir en Alcalá de Xivert supone "disfrutar de la tranquilidad de un pueblo tradicional valenciano, rodeado de naturaleza y con un ambiente apacible durante todo el año", informa. Idealista destaca la autenticidad de sus calles históricas con la proximidad a enclaves turísticos.

Iglesia San Juan Bautista, en Alcalá de Chivert (Castellón). Turisme GVA

"La vida aquí transcurre a un ritmo pausado, ideal para quienes buscan desconectar del bullicio urbano sin renunciar a servicios básicos".

Además, Alcalà de Xivert destaca por su entorno natural privilegiado, con rutas de senderismo, zonas verdes y playas cercanas que invitan a disfrutar del aire libre.

Pueblos baratos

Si bien Alcalá de Xivert lidera el ranking como el pueblo con los precios más asequibles de la provincia de Castellón, existen otros municipios que también ofrecen buenas opciones para la compra de vivienda:

Segorbe : ofrece viviendas a un precio medio de 728 euros/m2 . Es conocido por su patrimonio histórico, su ambiente tranquilo y su cercanía al Parque Natural de la Sierra Calderona .

L'Alcora : cuenta con precios en torno a los 743 euros/m2 . Destaca por su actividad cerámica y su proximidad a la capital provincial.

Càlig : a pocos kilómetros de la costa, mantiene precios "muy asequibles" , con una media de 766 euros/m2 . Su entorno rural y su cercanía a Vinaròs y Peñíscola lo convierten en una opción interesante.

La Vall d'Uixó: Con un precio medio de 846 euros/m2, ofrece todos los servicios urbanos y está bien comunicada tanto con Castellón capital como con Valencia.

El portal publica que la Comunitat Valenciana es "una de las regiones más atractivas de España" para quienes buscan una vivienda asequible "sin renunciar a la calidad de vida mediterránea".

Aunque las grandes ciudades como Valencia y Alicante presentan precios elevados, existen numerosas zonas más asequibles en el interior y la periferia.

Alcalà de Xivert. Ajuntament Alcalà-Alcossebre

En ese sentido, hay algunas comarcas del interior de Castellón, como el Alt Palància, el Vall d'Aiora-Cofrentes; o las comarcas del Alt Vinalopó y el Vinalopó Mitjà en Alicante donde comprar una vivienda puede salir a un precio razonable.

Pese a ello, según el informe de precios de septiembre de 2025, el municipio más asequible es Ayora (Valencia), con 580 euros/m2.