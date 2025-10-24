El mejor pueblo para comprar casas cerca de Valencia, según la IA: "Viviendas de más de 150 m2 desde solo 70.000€"

El precio de la vivienda en la provincia de Valencia no para de marcar registros históricos mes a mes. Encontrar una casa en la ciudad es prácticamente misión imposible, y hacerlo en las afueras comienza a dificultarse en gran medida.

Por ello, para tratar de facilitar la tarea de búsqueda de piso para comprar, EL ESPAÑOL ha consultado a la Inteligencia Artificial para conocer qué municipio de la provincia cuenta con una mayor oferta inmobiliaria que, además, sea asequible y accesible.

Para ChatGPT, el pueblo que cumple con todas esas premisas se encuentra en el suroeste de la provincia de Valencia, en la comarca del Valle de Ayora, a una hora y media de la ciudad de Valencia.

"Gracias a su equilibrio entre precio, calidad de vida y entorno, Ayora es uno de los mejores pueblos para comprar una casa en la provincia", resalta la IA.

Sin embargo, si algo destaca para ChatGPT es el aspecto económico de adquirir una vivienda en la localidad valenciana, ya que "ofrece precios de vivienda mucho más bajos que en la capital o en los pueblos costeros".

De hecho, a partir de referencias de los portales inmobiliarios, la Inteligencia Artificial detalla que "se pueden encontrar casas de más de 150 metros cuadrados por alrededor de 70.000 euros, siendo una cifra difícil de igualar en la provincia".

En el portal web Idealista, el precio del metro cuadrado en Ayora se encuentra en los 580 euros, una cifra que se sitúa muy por debajo de la media de la provincia y hasta del propio registro máximo de la vivienda en la localidad, de 788 euros por metro cuadrado.

"Esto convierte al pueblo en una oportunidad interesante tanto para quienes desean una segunda residencia como para quienes buscan mudarse definitivamente y disfrutar de un coste de vida más asequible", sentencia la IA.

Limitaciones de Ayora

Sin embargo, para la IA, "aunque Ayora ofrece muchas ventajas como destino para comprar una vivienda cerca de Valencia, también presenta algunos aspectos negativos que conviene valorar antes de tomar una decisión".

Ayora. EE

En primer lugar, ChatGPT subraya su "distancia respecto a la capital", ya que el trayecto hasta Valencia ronda la hora y media en coche, y el municipio no dispone de conexión directa de tren o Cercanías.

Otro punto a considerar es el "acceso limitado a servicios especializados". Si bien Ayora cuenta con lo esencial —centro de salud, colegios, supermercados y pequeños comercios—, carece de hospitales de gran tamaño, universidades o centros comerciales.